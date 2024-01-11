英美艦隊擋下最大攻擊 紅海虛驚

美國國務卿布林肯（左）10日向巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（右）表示，華府支持以「具體步驟」朝巴勒斯坦建國邁進，與以色列和平共存。（路透）

2024/01/11 05:30

擊落18架無人機、3枚飛彈

〔編譯管淑平／綜合報導〕獲得伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」九日晚間再度對紅海發動攻擊，美國和英國海軍共擊落廿一枚飛彈或無人機，英國國防大臣夏普斯表示，這是迄今青年運動在紅海進行的「最大規模攻擊」，幸未造成傷亡或損害。

並無損傷 青年運動無功

攻擊從當地時間九日晚間九時十五分展開，葉門莫加（Mokha）和荷台達（Hodeidah）兩處港市外海都有船隻通報目擊飛彈、無人機，並有小型船隻跟隨著這些發射物。美軍中央司令部指出，在紅海執行「繁榮守護行動」的美軍航空母艦「艾森豪號」艦載F-18戰鬥機，驅逐艦「葛瑞夫里號」、「拉盟號」和「梅森號」，以及英國海軍防空驅逐艦「鑽石號」，反制青年運動動用多式武器的「複合攻擊」，擊落十八架無人機、兩枚反艦巡弋飛彈和一枚反艦飛彈。

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當時海域約有50艘商船

中央司令部表示，「這是十一月十九日以來，青年運動第廿六次攻擊紅海商業航運路線。沒有受傷或損傷的通報。」夏普斯形容，這是「歷來伊朗支持的青年運動，在紅海的最大規模攻擊」，英國與盟邦會持續採取必要行動，保護無辜民眾性命和全球經濟。美國CNBC引述美方官員說法，當時在該海域內有大約五十艘商船航行。

青年運動並未正式為這場攻擊負責，但是中東媒體「半島新聞」引述該組織一名匿名軍事官員說法，指他們攻擊目標是「紅海中一艘與以色列有關聯的船隻」。

布林肯：加薩平民死太多

美國國務卿布林肯正進行以哈開戰以來第四趟中東訪問，設法遏止加薩戰火擴大成區域衝突，十日在巴勒斯坦雷馬拉，與自治政府主席阿巴斯會晤。阿巴斯告訴布林肯，需要「阻止以色列在加薩走廊和約旦河西岸對巴勒斯坦人的侵略」；布林肯說，華府支持邁向建立巴勒斯坦國的「具體步驟」，並且重申美國的立場是，巴勒斯坦國和以色列並存，「雙方都在和平與安全中生活」。布林肯九日在以色列向以國總理納坦雅胡直言，加薩平民喪生人數「實在太多」，敦促減輕平民苦難，「一旦條件允許」就必須讓巴勒斯坦人返回家園。

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