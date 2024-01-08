對台軍售 美5家軍工企業遭中制裁

中國政府7日宣布對5家美國軍工企業實施制裁，報復美國最新一輪對台軍售，其中包括宇航環境公司（AeroVironment）。（美聯社檔案照）

2024/01/08 05:30

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〔編譯陳成良／綜合報導〕中國政府七日宣布對五家美國軍工企業實施制裁，手段包括凍結其在中國境內的動產、不動產等，做為對美國最新一輪對台軍售的回應。這是距離台灣總統大選僅七天之際，美中關係緊張的背景下，北京的最新舉措。

美國國防安全合作署（DSCA）去年十二月十五日宣布，批准對台灣價值三億美元（約九十四億台幣）的軍售案，將提供指揮、控制、電腦（C4）生命週期與相關設備的支援，以強化台灣迅安系統（Syun An program）。這是拜登政府自二○二一年上任以來第十二度對台軍售，展現美國對台灣國防需求的高度重視。

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當時，中國外交部發言人汪文斌已表明，中方將對參與對台軍售企業採反制措施；中國國防部也要求美方停止武裝台灣。

中國外交部七日透過官網聲明，中方已向美方提出嚴正交涉，並根據「反外國制裁法」，制裁五家美國軍工企業，包括貝宜陸上和武器系統公司（BAE Systems Land and Armament）、聯合技術系統運營公司（Alliant Techsystems Operation）、宇航環境公司（AeroVironment）、ViaSat和Data Link Solutions等。中方凍結它們在中國境內的資產，禁止境內組織及個人與這些公司交易和合作等。

聲明批評美國公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是八一七公報規定，羅織各種藉口對中國企業和個人實施非法制裁，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞台海和平穩定，中方表達強烈不滿與反對，並呼籲美方停止武裝台灣，否則必將遭到有力回擊。

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