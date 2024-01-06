兩韓海上緩衝區 驚險實彈叫陣

首爾一處車站內的電視正在播放北韓海上射彈的新聞。（法新社）

2024/01/06 05:30

北韓狂射200多枚砲彈 南韓急撤2島6千多人

〔編譯張沛元／綜合報導〕北韓五日對朝鮮半島西岸的兩韓海上分界線「北方限界線」（NLL）發射逾兩百發砲彈，迫使南韓緊急疏散附近兩座小島居民、同日稍後也進行海上實彈射擊演習還以顏色，並批評平壤當局破壞和平。北韓反嗆其砲擊並非針對南韓小島，而是回應南韓軍演的「自然反應」。

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北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓軍方五日早上進行海上實彈射擊訓練，使用四十七門砲發射一九二枚砲彈。南韓軍方則表示，北韓在上午九時到十一時發射超過兩百發砲彈，雖未對南韓軍民造成損傷，然因砲彈落在兩韓海上分界「北方限界線」以北的海上軍事緩衝區，南韓將之視為挑釁；「北方限界線」附近的南韓離島白翎島與延坪島上駐軍同日午後使用K-9自走砲、坦克砲進行海上訓練，兩離島居民約六千多人也緊急疏散。

南韓斥挑釁 北韓嗆回應美韓軍演

這是自南北韓在二○一八年簽署「九一九軍事協議」、同意在「北方限界線」一帶劃設緩衝區以來，部署於西北島嶼的南韓海軍陸戰隊首度進行海上射擊，也是北韓軍方在時隔一年又一個月後朝海上緩衝區開砲。北韓曾在二○二二年十二月六日朝海上緩衝區射砲。兩韓已於去年十一月分別退出「九一九軍事協議」。

南韓合同參謀本部譴責北韓無故朝緩衝區射砲，斥此為挑釁之舉，並要求北韓立即停止類似行動，以及將持續與美國合作監控以便及時因應。北韓總參謀部稍後透過其官媒回嗆，其海上訓練射擊並未影響白翎島與延坪島，反批南韓指控北韓朝海上緩衝區射砲是誤導，疏散離島居民與開砲反擊更是刻意轉嫁責任、要讓北韓背鍋。

北韓軍方指稱其海上射擊訓練，是對南韓大規模砲擊與機動訓練的「自然反應」，並放話若南韓藉此挑釁，北韓軍方將展現出史無前例的強硬應對。

北韓官媒五日也公布領導人金正恩與女兒金主愛視察飛彈發射車工廠的新聞，指金正恩要求增加生產各式飛彈發射載具，增強國家威懾力，做好與敵人軍事對決的準備。

北韓搶修前線哨所 京義線埋地雷

北韓去年十一月廿一日成功發射偵察衛星「萬里鏡一號」後，南韓宣布終止九一九軍事協議中關於兩韓軍事分界線（MDL）的禁飛條款，恢復前線偵察能力。此舉引爆北韓不滿，宣布撕毀協議，並開始修復根據協議拆除的軍事分界線前線哨所。

據韓聯社五日報導，北韓在不到一個月內已經修復十間前線哨所，並在連接兩韓幹道的京義線公路與另一條東海線公路埋設地雷。京義線過去是出入開城工業區的必經之路，埋設地雷表示北韓決定棄用該公路。

北韓5日進行海上實彈射擊演練，南韓視之為挑釁也發射砲彈還以顏色，並疏散鄰近「北方限界線」的白翎島與延坪島上居民。（法新社檔案照）

延坪島居民在北韓海上射彈後被集中到避難所。（歐新社）

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