被控黎智英國安案「共謀」 美英日多名政要批荒謬

香港西九龍裁判法院2日繼續審訊黎智英被控違反國安法案，包括兩項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀刊印複製煽動刊物罪，但黎智英否認全部控罪。（法新社檔案照）

2024/01/04 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕「壹傳媒」創辦人黎智英被控違反「港區國安法」案三日持續審訊，控方出示卅一篇報紙文章、三則廣告，指控黎智英與旗下「蘋果日報」等三間公司針對中央及港府發表煽動文章，意圖挑起市民對警方及政府的憎恨，並鼓勵市民參與遊行並使用暴力。二日黎智英已當庭否認串謀勾結外國勢力等三項罪名，當時檢方在庭上點名英美日多國政要及人權倡議人士是黎智英的共謀，但被指「共謀」的外國人士駁斥荒謬，要求港府立即釋放黎智英。

黎當庭否認3罪名

三日開庭時，有旁聽人士向黎智英高喊：「撐住！頂住！」立即遭到保安勸阻。控方開案陳詞指控黎智英二○一九年指示公司高層，以多種管道號召民眾上街投入「反送中」運動，包括安排香港前「銅鑼灣書店」店長林榮基接受訪問，以及透過英國的人權組織「香港監察」創辦人羅傑斯，聯絡香港末任總督彭定康，於蘋果日報發表相關文章。

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控方在庭上展示二一年停刊的蘋果日報「涉案」報導卅一篇及廣告三則，指其指示威者進行非法暴力行為之餘，同時持續針對中國與香港政府發布煽動文章，試圖左右公眾輿論。

二日控方指包括美國前副國防部長沃佛維茲、前駐港總領事郭明瀚等四名前官員，以及羅傑斯、「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）行政總裁裴倫德、日本前眾議員菅野志櫻里等人，是黎智英的「外國代理人」，涉嫌和他合作請求制裁中港官員。對此，羅傑斯表示，香港當局上述指控僅表明黎智英案是「做騷公審」，完全無關國家安全，顯示香港自由和法治被嚴重破壞。

郭明瀚指港府指控「可笑至極」，呼籲英美政府嚴厲譴責這場「鬧劇」，要求港府釋放黎智英。裴倫德則指控港府編造謊言，「黎智英與我的香港工作完全無關」，反映中國政府「希望人們相信，香港的年輕人是被操控，只有如黎智英的犯罪主腦的影響力，才可以解釋人們對習近平對香港的極權管治的反抗」。

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