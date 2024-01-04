能登地震已73死 重災區狀況不明

輪島市是這次強震的重災區，有數以百計房屋倒塌。（路透）

2024/01/04 05:30

黃金72小時將屆滿 珠洲和輪島傷亡難以掌握

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕日本能登半島地震發生經過兩天，救命的「黃金七十二小時」即將在四日傍晚屆滿，石川縣內至三日下午六點，確認有七十三人死亡，三百多人受傷，但重災區珠洲市和輪島市等地的失蹤人數不明，受災程度也難以掌握，死傷人數可能持續增加。日本首相岸田文雄三日召開緊急災害對策本部會議，強調人命救援是跟時間賽跑，參與救災自衛隊也將倍增為兩千人。

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與兒通話中斷 79歲翁活埋兩天獲救

在黃金七十二小時逐漸流逝之際，珠洲市春日野地區三日下午傳出好消息，一名七十九歲的獨居長者，在倒塌的房屋下受困兩天後被平安救出。地震發生時，老先生正在和兒子通話，七級強震造成主屋倒塌，老先生遭到活埋，通話也中斷。兒子在三日下午交通管制解除後，終於回到老家，抱著渺茫的希望呼叫父親，結果聽到父親微弱的回應聲，救災人員花了兩個小時將老先生救出，所幸沒有明顯外傷。

石川縣三日公布，縣內有一八三棟房屋全毀或半毀，珠洲市、輪島市和能登町多數倒塌的房屋雖已確認，但受災程度仍難以掌握，有多少居民像獲救的這名獨居長者一樣，受困於倒塌房屋中也不清楚。石川縣災害對策本部會議三日傍晚召開會議，警方回報已接到一二一件要求救助的通報。在黃金七十二小時即將屆滿前，政府決定增派自衛隊員投入救災，並增加救難犬數量，以加強整體救災態勢。岸田表示，救命是跟時間賽跑，指示各單位以人命為第一優先，全力進行救援行動。

能登地區三天來大小餘震不斷，據氣象廳統計，至三日下午四點多止，一級以上餘震為五二一次，部分地區還發布大雨警報，氣象廳也呼籲土石流危險區域的民眾提防。國土交通省表示，珠洲市及能登町已確認共有約一百公頃面積因海嘯來襲而淹水，相當於廿一座東京巨蛋，但淹水面積在接下來的調查中，仍可能有所變化。

石川縣、富山縣和新潟縣目前仍有十多萬戶停水，三縣共有三萬三千九百多人避難，共開設超過四百個避難所收容受災民眾。

微博說報應來了 海南電視主播停職

另一方面，中國國務院總理李強三日針對石川強震，致電岸田表達慰問，並表示中方願為日方抗震救災「提供必要支援」。中國外交部發言人汪文斌二日在例行記者會上也說，中方對石川強震遇難者表示哀悼，慰問家屬和傷者。但仍有不少中國網友發表幸災樂禍的言論，還有新聞主播指強震是「報應」，遭到停職處分。

綜合中國媒體報導，海南廣播電視台主播肖程皓在新浪微博帳號上，發表「報應來了？日本突發七．四級地震」，還在影片旁白中聲稱，「在開年第一天就發生如此之大的天災，恐怕二○二四年全年整個日本都會籠罩在一層陰鬱的烏雲之下」，「看來有些事還是要少做，核污水也不該排海」。

地震在石川縣輪島市知名觀光景點「朝市通」引發大火，過了約40小時仍可看到白煙竄空，當地居民形容為有如戰爭過後情景。（法新社）

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