金正恩叫陣消滅美韓》尹錫悅：上半年完成延伸威懾朝核體系

南韓總統尹錫悅一日宣布，今年上半年將完成強化韓美「延伸威懾」體系，從源頭封鎖北韓的核威脅。（美聯社）

2024/01/02 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓領導人金正恩去年十二月卅日拋震撼彈，將南北韓定調為敵對國關係，「永遠無法統一」，並揚言要為隨時可能爆發戰爭做好準備。時隔一天，金正恩又撂狠話，命令北韓軍隊在衝突時「消滅」美國與南韓。南韓總統尹錫悅一日宣布，今年上半年將完成強化韓美「延伸威懾」體系，從源頭封鎖北韓的核威脅。

從源頭封鎖平壤核威脅

北韓官方「中央通信社」（KCNA）一日報導，金正恩去年十二月卅一日在勞動黨中央委員會本部大樓，接見人民軍主要將領，聲稱美韓挫敗北韓革命的努力將愈演愈烈，若美韓選擇軍事對抗道路並引發衝突，北韓軍隊應毫不猶豫地予以毀滅性打擊，徹底消滅敵人。他強調，必須繼續「磨劍」，以保護國家安全與和平。

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尹錫悅一日發表新年致詞，強調南韓必須擁有足夠力量，以維持真正且長久的和平，而非尋求僅依靠對方的善意，維持屈從性和平；今年上半年將與美國完成升級韓美「延伸威懾」機制的工作，從根本上阻止北韓任何核武和飛彈威脅。

去年四月，尹錫悅在白宮與美國總統拜登共同發表「華盛頓宣言」，寫入加強核保護傘（延伸威懾）方案，其中包括可發射核彈的美國戰略核潛艦時隔四十多年後，首次停靠南韓的計畫；兩國還決定新設「北約式」核諮商小組，使南韓就使用核武問題擁有發言權。

尹錫悅指出，將基於人工智慧、有人無人複合戰鬥體系、尖端科學技術，將韓軍打造成科技強軍，並進一步加速建構反制北韓的「韓國型三軸體系」，即指「殺傷鏈系統」（面臨迫在眉睫威脅時，對平壤核武及飛彈設施進行先發制人打擊）、「韓國型飛彈防禦系統」，以及「大規模打擊報復作戰」。

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