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一拖12年 中緬簽署皎漂港補充協議

緬甸二〇一一年與中國簽約，計劃在瀕印度洋孟加拉灣的皎漂鎮合作興建經濟特區深水港，但十二年來進度裹足不前。（美聯社檔案照）

緬甸二〇一一年與中國簽約，計劃在瀕印度洋孟加拉灣的皎漂鎮合作興建經濟特區深水港，但十二年來進度裹足不前。（美聯社檔案照）

2023/12/31 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國與緬甸軍政府二○一一年簽訂但進度遲滯不前的緬甸「皎漂經濟特區深海港計畫特許協議」，廿六日於緬甸首都奈比多進一步就附錄舉行簽署儀式，以建設緬甸第一個國際性深海港口。香港「南華早報」廿九日報導，此一「一帶一路」重要合作計畫下所興建的深水港，令北京在印度洋上再取得一個戰略出海口，並且獲得取代麻六甲海峽的能源供應路徑。

又取得印度洋出海口 取代麻六甲海峽

中國「一帶一路」構思的「中緬經濟走廊」全長一七○○公里，計劃從中國雲南省修建鐵路通往緬甸的印度洋港口皎漂，係為避開麻六甲海峽，開闢能源新通道。緬方廿六日簽約時也強調，皎漂鎮位於孟加拉灣，是未來發展的戰略地點。

但計畫整體進度不佳，惟國際對緬甸軍政府實施制裁，中國因此成了少數繼續在緬甸投資的國家，為緬甸最大投資國，更是對緬甸軍政府最具影響力的國家。

皎漂深水港計畫預計耗資十三億美元，港口位於皎漂經濟特區之內，該特區計畫吸引紡織與煉油業進駐。深水港的主要開發商中國中信集團（CITIC Group）代表、中國外交官與緬甸軍政府官員都出席簽署儀式。中信集團持有該港口股份的七十％，租約五十年，董事長奚國華承諾會盡全力落實該計畫。

大幅縮短與中東、非洲歐洲航線距離

中方分析人士指出，緬甸軍政府係為平息緬北衝突內部經濟民生的壓力才突然態度積極，決定推展此一進度嚴重落後的計畫，並且可能放棄原先的漫天要價。目前中國在印度洋已有巴基斯坦的瓜達爾港，皎漂港若建設完成，在印度洋又多了一個重要出海口，可以大幅縮短中國與中東、非洲和歐洲的航線距離，節省貿易運輸成本，並且降低麻六甲海峽遭到對手控制的地緣政治壓力，打擊美國和印度的對華遏制戰略。

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