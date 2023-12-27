重建在中情報網 美中情局「取得進展」

美國中央情報局局長伯恩斯透露，中情局正在吸收高社經地位的中國官員和商界人士，並且「取得進展」。（法新社檔案照）

2023/12/27 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國華爾街日報廿六日報導，美國中央情報局（CIA）在中國的情報工作網自從十年前被中國瓦解後，迄今一直未能重建，影響美國政府對中國領導階層在台灣等重大問題想法的洞悉能力。不過，在中國內部對國家主席習近平獨裁領導和經濟衰退不滿情緒日增之際，中情局局長伯恩斯（William Burns）透露，中情局正在吸收高社經地位的中國官員和商界人士，並且「取得進展」。

吸收高社經中國政商人士

在美國安全政策從打擊全球各地叛亂活動，轉型到為與中國、俄羅斯可能的「大國衝突」做準備之際，強化在中國的情報網絡，是中情局等美國情報機構的一個重大、但多半機密且隨時處於變動的目標。而以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」戰爭和烏俄戰爭，都增加中情局確保中國為頭號長期優先目標的困難度。

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中國依舊是CIA的頭號要務

伯恩斯向華爾街日報指出，中國依舊是CIA的頭號要務，「我們以全球優先要務看待中國，過去三年投入中國任務的預算資源達三倍有餘，成立局內唯一以單一國家的任務中心，協調全局的中國情報工作」；「即使我們正在包括當前持續進行的衝突等多個優先事項中拿捏平衡，我們依然大幅聚焦中國構成的長期戰略挑戰」。

一名中情局官員透露，伯恩斯曾在哈瑪斯突襲以色列後，密訪日本、南韓。前任官員說，美國情報機構從未停止注意中國，在二○○○年代中期後更加強聚焦中國。二○二○年後，中情局、國防部國防情報局（DIA）和其他情報機關，加速將資源重點從反恐和其他目標轉向中國，擴大對中國政府的滲透工作，投入的資金被列為機密，但官員形容為「顯著」。

美國政府從未公開承認二○一○到一二年間在中國情報網被瓦解一事，而此事發生時間正值習近平準備接班之際。官員說，當前的中國是比十年前更難對付的情報工作目標，習近平在全國佈下歐威爾式的監視系統，大幅增加在中國國內情蒐的難度。現在美國以間諜衛星密切監視中國軍事部署動態和現代化進展，網路、監聽工具擷取大量通訊內容，對習近平規劃的了解，大多來自對他公開談話的解析和推論。此外，還必須追蹤中國從人工智慧到合成生物技術等多領域的發展。

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