班克西塗鴉新作遭竊 小偷落網

目擊者拍攝到一名男子在另一名男子協助下，拆除班克西塗鴉的路標。（美聯社）

2023/12/25 05:30

知名街頭塗鴉藝術家班克西（Banksy）的新作，22日出現在英國倫敦東南區街角，卻在短短1小時後遭人拆走。倫敦警方接獲報案後隨即展開行動，依盜竊和毀損罪逮捕一名男子。班克西這件最新作品，是在倫敦東南區佩克罕（Peckham）十字路口的一個「停車再開」（Stop）路標上，畫了3架軍用無人機。目擊者拍攝到一名男子在另一名男子協助下，拆除這塊號誌，隨後逃逸。（美聯社）

班克西最新作品，是在「停車再開」（Stop）路標上，畫了3架軍用無人機。（美聯社）

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