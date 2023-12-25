抗中俄殺手衛星 日擬用通訊衛星監視太空

日本政府為加強對太空的監視，開始評估在2030年代發射的自衛隊新一代通訊衛星中增加監視功能，以對抗中國與俄羅斯規劃中用來攻擊他國衛星的「殺手衛星」。圖為搭載無人月球探測器SLIM和新天體觀測衛星XRISM的日本H2A運載火箭47號機，今年9月7日發射升空。（歐新社檔案照）

2023/12/25 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本「讀賣新聞」廿四日報導，日本政府為加強對太空的監視，開始評估在二○三○年代發射的自衛隊新一代通訊衛星中增加監視功能，明年就會展開研發工作，希望對抗中國與俄羅斯規劃中用來攻擊他國衛星的「衛星攻擊衛星」（殺手衛星）。

據報導，通訊衛星旨在讓日本自衛隊各部隊之間進行高隱密性通訊，通常在距離地表三萬六千公里的靜止軌道上運行。在太空中，不僅有瞄準通訊衛星的「殺手衛星」在活動，也會有中俄衛星破壞實驗產生的大量太空垃圾，因此加強太空監視已成為課題，以免出現碰撞事故。

請繼續往下閱讀...

日本自衛隊通訊衛星原則上以三枚為一組運作，因此至少需要三枚衛星來執行監視任務。日本政府雖計畫在二○二六年發射第一枚專門用於太空監視的「太空領域感測」（SDA）衛星，但因每次發射需斥資約一千億日圓（約二二二億台幣），其他兩顆SDA衛星的發射日程尚未確定。

評估在衛星上安裝監視感應器等設備

在此情況下，日本政府決定在通訊衛星上直接增加監視功能，以取代SDA衛星。自衛隊目前正在運作中的兩枚通訊衛星，將在二○三○至三一年屆齡，預計將在後續接棒的衛星上安裝監視感應器等設備。此外，由於中俄也會從地表使用電波干擾他國衛星運作，日方也在評估安裝防止電波干擾的裝置。

鑑於安裝在衛星上的監視設備必須縮小，防衛省已在二○二四年原始預算案中編列兩億日圓相關經費，預計從明年起利用三年時間進行研發，並比較發射SDA衛星及研發安裝在通訊衛星上的小型監視設備等兩個選項的成本。另外，通訊衛星運行的軌道上，還有美軍用於監視北韓飛彈試射等事態的早期預警衛星，因此日方在儘快完善本國太空監視體制之際，也考慮與美方密切合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法