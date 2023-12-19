中國威脅升高 美軍擬恢復沖繩常駐戰機

由於中國威脅加劇，美國空軍計畫恢復在沖繩嘉手納基地永久部署戰機，目標是36架F-15EX新型鷹式戰機，並有意調派無人戰機前往沖繩協同作戰。 （取自波音公司官網）

2023/12/19 05:30

嘉手納基地將部署36架F-15EX 無人戰機協同作戰

〔編譯孫宇青／綜合報導〕由於中國威脅加劇，「日經亞洲」十八日引述消息指出，美國軍方計畫恢復在遠東地區最大空軍基地─沖繩嘉手納基地永久部署戰機，目標是卅六架F-15EX新型鷹式戰機，但比此前的架數減少四分之一。不過，美軍有意在日後調派「無人戰機」前往沖繩協同作戰，補足有人戰機的不足。

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據報導，美國空軍從二○二二年起分階段從嘉手納基地撤離約四十八架F-15戰機，為了彌補長期部署計畫完成前的空窗期，美國空軍在此之後一直輪調F-35、F-22等其他戰機進駐沖繩待命，但基於中國威脅升高，美國國會議員質疑縮減戰機規模的合理性。

美國太平洋空軍司令維巴赫（Kenneth S. Wilsbach）近日在「日經」訪問中證實，美軍不會永久採用戰機輪調方式，預計恢復在沖繩永久部署戰機；但他並未提及時程。他也駁斥嘉手納基地戰術價值降低的議論，指基地地理上靠近中國，可能成為中國攻擊目標，現在反而對美軍快速應變「更重要」，「如果他們（中國）攻擊嘉手納，我們就可以原地投射軍力」。

聽取美國空軍計畫簡報的國會消息人士向「日經」透露，美軍打算在嘉手納部署卅六架F-15EX戰機。此外，維巴赫透露，美軍考慮在嘉手納部署新一代無人機、即「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA），這種無人機將接收戰機飛行員指令，進行半自主操作。這類無人機不必與有人戰機派駐在同一地點，也可從其他地方調派，且「可使戰鬥空間複雜化，為對手製造混亂」，還可以執行打擊、情報蒐集、干擾和誘餌等任務。

維巴赫還提到，美軍會將戰機分散部署在遠離嘉手納的地區。這意味戰機可從沖繩迅速轉移到西太平洋其他地點，以繼續執行空中行動，並避免被飛彈襲擊。

美國聯邦眾議院軍事委員會共和黨籍副主席魏特曼（Rob Wittman）支持在嘉手納永久部署戰機，但對縮編感到擔憂。他也指出，CCA大規模投入使用還需要時間，這意味一旦台海在二○三○年前發生巨變，恐怕無法派上用場。

美國智庫「蘭德公司」日本安全政策專家霍農（Jeffrey Hornung）同意在戰區永久部署一定數量的戰機，比起輪調部署更有優勢。「企業研究所」（AEI）資深研究員庫伯（Zack Cooper）則說，F-15EX為F-15C的升級版，可從更遠的距離發射飛彈，並擁有先進的電子戰能力。

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