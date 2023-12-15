美眾院啟動彈劾調查 拜登嗆政治噱頭

美國總統拜登的兒子杭特十三日在國會山莊外，批評共和黨對父親的彈劾調查理由「荒謬無恥」。（美聯社）

2023/12/15 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦眾議院十三日以二二一票贊成、二一二票反對，表決通過對總統拜登啟動彈劾調查，理由是必須釐清拜登在其兒子杭特充滿爭議的海外商業交易中所扮演角色，但共和黨尚未提出拜登利用職權從事不當行為的證據；拜登隨即回應這是「毫無根據」的政治噱頭。

釐清拜登兒子海外商業交易

這起彈劾案是前眾議院議長麥卡錫任內提出，十三日共和、民主黨議員完全依照各自政黨立場投票。眾院議長強生以及其他共和黨領袖發表共同聲明，表示「美國人民有資格得到答案，這場彈劾調查將幫我們找出來」。

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由於民主黨在聯邦參議院掌握多數席次，即使這項調查促使此案進入審判階段，參院也不太可能將拜登定罪；不過，在二○二四年總統大選前啟動調查，仍給予共和黨一個新的、高度受矚目的平台，攻擊拜登爭取連任的選戰。

共和黨指控杭特在父親擔任副總統期間，以權謀私，在烏克蘭和中國做生意時，拿家族影響力進行利益輸送，因此有必要釐清拜登在兒子這些海外商業交易中所扮演的角色。雖然共和黨議員取得證詞指出，拜登擔任總統之前偶有與杭特的生意友人見面，但無證據顯示從中獲利，白宮也強調並無不當行為。

拜登控共和黨拖延關鍵法案

拜登十三日立即回應眾院的表決結果，指控共和黨拖延關鍵法案，卻執著於在選前牟取政治利益。他批評共和黨議員，不做任何有助於讓美國人民生活更好的事情，「反而聚焦在以謊言攻擊我」、「選擇把時間浪費在這種毫無根據的政治噱頭，就連國會共和黨人都承認沒有事實支持」。眾院民主黨領袖傑福瑞斯十二日表明，「毫無證據顯示，總統拜登從事任何不法行為」。

杭特拒出席閉門聽證會

杭特十三日拒絕出席共和黨當天召開的閉門聽證會，選在國會山莊外向記者發表聲明，強調父親未參與他的生意，父親「不是執業律師、不是布里斯瑪（Burisma，烏克蘭天然氣公司）董事會成員，未參與我在中國民營企業的合夥，也未參與我在國內外的投資」，啟動彈劾調查的理由「太荒謬無恥」。

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