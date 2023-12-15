維護南海東海秩序 美日菲籲中停止挑釁

中國海警船十日在中菲爭議的南海海域，接近進行補給的菲國船隻。（法新社檔案照）

2023/12/15 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國、菲律賓兩國國防部長，以及美、菲和日本三國國家安全顧問，十三日分別通話，針對中國在南海、東海愈加咄咄逼人行徑，呼籲中國「停止進一步挑釁」，並重申致力於維持南海、東海航行自由和國際法，及印太地區和平穩定的重要性。

美國國防部長奧斯汀和菲國國防部長鐵歐多洛十三日通電話，美國國防部的聲明指出，兩人討論上週末中國在南海「脅迫和非法」行動，包括在黃岩島、仁愛暗沙「無端使用聲波裝置、水砲和莽撞的操作」，造成與在菲國專屬經濟區合法作業的菲國船隻相撞和受損。

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美防長支持菲捍衛主權

奧斯汀表達美國支持菲律賓依照國際法捍衛其主權，對菲國的承諾依然堅如磐石；他也重申美菲共同防禦條約適用在太平洋任何地方，包括南海的兩國武裝部隊、公務船隻和飛行器，其中也包括海巡隊。兩人同意和志同道合的夥伴國家加強雙邊與多邊協調，提高協同行動力，並加速菲律賓軍隊現代化；也重新確認兩國對基於透明、法治、尊重主權的自由開放區域與和平解決爭議，有共同願景。

重申維護航行自由和國際法

白宮同日的聲明指出，國安顧問蘇利文、日本國家安全保障局長秋葉剛男和菲律賓國安顧問安約三方通話，對中國最近在南海「危險且非法」行為表達關切，呼籲中國遵守二○一六年常設仲裁法院的仲裁結果，「停止進一步挑釁行為」。三人重新確認致力於維護南海、東海的航行自由和國際法，以及維持印太地區和平穩定的重要性，強調強化三國合作，推動在自由開放的印太地區共同利益。蘇利文也在通話中重新確認美國與日本、菲國「如鋼鐵般堅定」的同盟承諾。

菲律賓和中國這幾個月因為黃岩島、仁愛暗沙主權爭議，多次爆發衝突，菲國十二日才召見中國大使，抗議中國上週末在不同地點以衝撞、射水砲等方式「接連」騷擾菲國船隻。菲國對中國採取更強硬態度的同時，也強化和軍事同盟美國以及其他西方國家的軍事關係。

菲預期中國脅迫行動增加

負責南海防務的菲國武裝部隊西部軍區司令卡羅斯（Alberto Carlos）十三日晚間向美國有線電視新聞網（CNN）表示，菲國正就南海敵意情勢升高，做應變規劃。他說，預期中國會有更多非武裝攻擊的脅迫行動，「（發射）水砲後，接下來大概是衝撞，他們也將試圖登上我們的船艦，我們絕不會允許他們這麼做」。

菲國兵棋推演 為緊急事態做準備

卡羅斯指出，菲國兵棋推演和討論中國可能還會採取哪些行動，其中一種狀況就是強行登艦，「我們正在集思廣益、兵棋推演，為任何將發生的緊急事態做準備」。卡羅斯強調，菲國海軍、海岸防衛隊和漁業及水產資源局，也能對任何被視為侵犯菲國海洋法的任何船隻行使司法管轄權、進行登船搜查。

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