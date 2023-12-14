日內閣將改組 安倍派4大臣被撤

日本自民黨爆發派閥政治資金申報不實疑雲，首相岸田文雄（右一）13日宣布，將於14日進行人事調整。（歐新社）

2023/12/14 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十三日報導〕日本自民黨爆發派閥政治資金申報不實疑雲，為挽回國民信任，首相岸田文雄十三日宣布，將儘速於十四日進行人事調整。目前已知「安倍派」四名大臣將被撤換，其中松野博一的內閣官房長官職務，將由前外務大臣林芳正接任。安倍派的自民黨政務調查會長萩生田光一和國會對策委員長高木毅，也已表達辭意。

日本臨時國會十三日休會，岸田傍晚召開記者會報告臨時國會的成果，並向國民說明自民黨陷入政治獻金風暴的善後措施。岸田表示，為挽回國民的信任，將火速進行處理。當前已要求各派閥停止舉辦募款餐會，十四日將進行適切的人事調整。

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傳林芳正接官房長官

安倍派在目前內閣中的「政務三役」，包括官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔、總務大臣鈴木淳司、農林水產大臣宮下一郎等四位大臣，還有五名副大臣及六名大臣政務官，加起來共十五人。另外，擔任自民黨黨內要職的有政調會長萩生田光一、國會對策委員長高木毅，以及參議院幹事長世耕弘成等三人。

由於六名大臣政務官中有五人為初次當選的「一年級生」，涉入政治資金疑雲的程度極輕，因此可能不會列入更換名單，但四名大臣和五名副大臣極可能全部撤換。

官房長官松野博一職務十三日傳由前外相林芳正接任。林芳正為「岸田派」現任龍頭；無派閥的前防衛大臣濱田靖一也被點名，可能接任黨職。

安倍派為自民黨內最大派閥，成員近百人，岸田在二○二一年競選自民黨總裁時，因安倍派大力支持才殺出重圍，這次雖是安倍派引爆政治獻金危機，岸田不得不清理門戶，避免風暴擴大，但也招來「擊垮安倍派」的不滿之聲。

最大在野黨立憲民主黨十三日在國會提出「內閣不信任決議案」，但在自民黨和公明黨多數決反對下，並未成功。臨時國會結束後，東京地檢特搜部也將正式展開調查。由於自民黨其他派閥，包括岸田派在內，也都傳出有類似申報不實的疑雲，政治獻金風暴是否會繼續擴大延燒，仍有待觀察。

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