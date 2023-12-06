台海取勝 專家籲美全面改革後勤

美國軍事專家指出，美中若在印太地區爆發戰爭，美方將在距離、水域、時間、規模等議題上面對4大「殘酷」現實，削弱對中嚇阻力，尤其是對台灣，應設法尋求整體解決方案。圖為美國海軍飛彈驅逐艦「強生號」和加拿大皇家海軍巡防艦「渥太華號」，今年9月例行性穿越台灣海峽。（美聯社檔案照）

2023/12/06 05:30

動員、部署、維持軍力 有效嚇阻的關鍵

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國軍事專家四日投書美國《國防新聞週刊》（Defense News）指出，美國若在印度—太平洋地區與中國爆發戰爭，將在距離、水域、時間、規模等議題上面對四大「殘酷」現實，其加總削弱了美國對中國的嚇阻力，特別是空中力量，建議美國國防部瞭解此互動效應，尋求整體解決方案，而非針對單一問題解套，才有機會在這個「嚴酷戰區」取勝，而「動員、部署和維持美軍的能力，是有效嚇阻的關鍵」。

美中若開戰 面臨距離、水域、時間、規模4大挑戰

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投書者包括美國空軍機動司令部特別計畫部主任布雷默（Maximilian K. Bremer）、美國陸戰隊大學布魯特．克魯拉克中心非常駐研究員暨智庫「史汀生研究中心」資深研究員凱利．格里科（Kelly Grieco）。他們指出，美國本土和印太地區基地的距離，是到歐洲基地的兩倍，補給線延長導致大部分軍力分配到形同「尾巴」的「支援」角色，而非「牙齒」的「戰鬥」角色。反之，中國距離戰區近，後勤得以簡化，戰鬥力得以迅速集結，這種不對稱對中方有利，不利於美國。

補給線延長 對美國不利

其次，廣闊的太平洋也讓美方機艦必須先靠近，才能將武器置於目標射程內，基地選擇也嚴重受限。例如，戰鬥機若缺乏燃料，即無法完成任務，也無法返回基地；透過空中加油雖可擴大作戰範圍，但加油機也勢必成為中國飛彈的目標，中國人民解放軍屆時實現「空中拒止」取得優勢，根本無須實際戰鬥便可擊退美國戰機。

兩人強調，鑑於中國相信空中優勢對致勝至關重要，尤其是對台灣，故海洋地理上的限制與中國飛彈威脅，將大幅削弱美國的震懾力。

第三，從美國西岸飛越太平洋來到印太地區雖僅數小時，但沿途需要加油機支援，徒增廿四至四十八小時準備時間，而無法快速投射大規模戰力，使得馳援軍力失去意義。此外，向戰區部署大量美軍和武器，往往需要數月時間，光是二○○三年以美國為首的聯軍，在擁有主動權的情況下出兵伊拉克，即花了六個月集結初期作戰人員與物資，何況是在中國可能掌握發動軍事行動時間和地點優勢的印太地區。

最後，若與中國爆發衝突，美國後勤行動的規模和複雜性將令人震驚。例如，由於停機坪空間有限，美方軍事行動規劃者可能擴大使用作戰基地的飛機，空中加油需求和地面保障需求增加，但大規模規劃與執行並非易事，單一事故可能迅速導致連鎖效應；若美方試圖部署更多部隊，以解決距離和時間的限制，又無額外基地，往往集中於大型基地，反而給予中方先發制人的機會。

兩人建議，五角大廈應該擬定一套全面性計畫，以同時應對這些殘酷的障礙。這需要新的思維方式，同時做出艱難選擇，並接受各軍事部門傾向避免的風險。除此之外，並無其他捷徑能讓美國在印太地區嚇阻對手的後勤支援變得更容易、更快捷、更有效率且更加有效。

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