波羅的海管線電纜遭破壞 芬蘭部長：中國船故意的

芬蘭和愛沙尼亞之間的海底天然氣管線「波羅的海連接管」十月初遭破壞，中國貨櫃船「新新北極熊號」涉有重嫌。（路透檔案照）

2023/12/04 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕愛沙尼亞、芬蘭和瑞典之間的一條天然氣管線和兩條電信電纜，今年十月間遭一艘中國船隻破壞受損。芬蘭歐洲事務部長阿德勒克羅茲（Anders Adlercreutz）指出，很難相信此事純屬意外，也很難相信中國當局對此毫不知情。

拖錨走數百公里 船長一定知道

美國政治新聞網站「Politico」歐洲版報導，隨著芬蘭當局對波羅的海關鍵基礎設施受損的調查持續進行，阿德勒克羅茲十一月卅日在布魯塞爾受訪表示，「我不是船長，但我認為，如果你的船隻拖著一個錨航行數百公里，你一定會知道。一切都顯示此事是蓄意為之，但目前當然沒人承認這一點」。

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芬蘭和愛沙尼亞之間一條七十七公里長的海底天然氣管線「波羅的海連接管」（Balticconnector），在十月七、八日間遭破壞，同時被破壞的還有愛沙尼亞連接芬蘭、瑞典的兩條海底電纜。

芬蘭當局的調查已確定主要嫌疑方是中國貨櫃船「新新北極熊號」（Newnew Polar Bear），據信該船拖著船錨橫跨波羅的海海床，切斷上述的天然氣管線和電信電纜。在毀損管線的幾公尺外，也已尋獲一具重達六千公斤的船錨。事件發生後，芬蘭和愛沙尼亞當局一直與中國當局聯繫，尋求北京配合調查。「波羅的海時報」近日報導，芬、愛已要求北京同意兩國派代表前往中國調查該船，該船目前正在返回中國港口途中。

愛沙尼亞國防部長派夫克（Hanno Pevkur）上月接受訪問時，也表達類似觀點，指船隻拖著錨行進超過一八○公里後，船長肯定「意識到出了問題」。阿德勒克羅茲則坦言，他無法推測這起破壞行動是否獲得中國政府批准，但是「如果我身為船長，卻讓我的船做了中國政府不會允許的事情，那麼我的船要返回中國，我會感到擔心」。

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