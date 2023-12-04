日法領袖熱線 重視台海和平

日本首相岸田文雄（右）與法國總統馬克宏（左）舉行電話會談，再度確認台灣海峽和平穩定的重要性。圖為岸田與馬克宏今年5月在廣島舉行的7大工業國集團（G7）峰會場邊舉行會談。（路透檔案照）

2023/12/04 05:30

強烈反對武力或脅迫片面改變現狀

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本首相岸田文雄與法國總統馬克宏在日本時間三日凌晨舉行電話會談，論及安全保障時再度確認台灣海峽和平穩定的重要性，反對任何升高緊張情勢而危及區域穩定與海空航行自由等國際法秩序的行為，並對東海及南海情勢表達強烈憂慮，呼籲透過對話解決印太區域的緊張情勢。我外交部三日對此表示誠摯歡迎與感謝。

岸田與馬克宏均出席刻在杜拜舉行的「聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議」（COP28）峰會，兩人原定在場邊當面會談，但因時間無法配合，改於日本時間三日凌晨零時（台灣時間二日深夜十一時）過後，透過電話會談十分鐘。

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兩國深化安保與經濟合作

日本媒體報導，岸田與馬克宏在會談中，就未來五年日法兩國在包括安保與經濟等廣泛領域深化合作的路徑圖（roadmap），達成一致看法，包括安全、經濟、文化等一二二個合作領域的日法「特殊夥伴關係」新路徑圖，將經濟安全納入新的合作領域，並將推動召開工作小組會議，推動重要礦產等方面的合作。

日法將成立一個有關經濟安全保障的工作小組，除了在稀土等重要礦產方面深化合作，兩國也將在新創產業上強化合作，未來五年內將派遣一百名日本創業家赴法推動合作。

考量到俄羅斯入侵烏克蘭等國際現勢，岸田與馬克宏都認為，在多方面發生的各種危機導致全球情勢混亂，「我們重視基於法治的自由開放的國際秩序，強烈反對以武力或脅迫片面改變現狀的企圖」。

日法將透過聯合訓練及演習等方式，深化彼此合作關係，並加速敲定允許雙方相互部署武裝部隊的「相互准入協定」（RAA）的討論。日本近年已先後與澳洲及英國簽署RAA，與菲律賓的相關談判也已啟動。

今年七月，法國空軍兩架「飆風」（Rafale）戰鬥機首度飛抵日本宮崎縣新田原基地，與日本航空自衛隊舉行戰機聯合演訓。航自也出動三架F-15及F-2戰機、空中加油暨運輸機等共十一架軍機，訓練內容包括編隊飛行等。

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