學經歷全唬爛 美眾議員被逐出國會

被控人涉造假唬爛與詐欺的美國共和黨聯邦眾議員桑托斯，一日在眾院全院的表決中遭同僚逐出國會。圖為桑托斯一日從辦公室前往國會山莊。（法新社）

2023/12/03 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國會眾議院一日表決通過驅逐因造假、詐欺與洗錢等罪名遭起訴的紐約州共和黨籍聯邦眾議員桑托斯（George Santos），為眾院史上第六度、近廿年來首度驅逐同僚；靠撒謊進入國會與盜用政治獻金自肥的桑托斯，就此提前結束為民喉舌的生涯。

由於眾院道德委員會日前公布的報告直指桑托斯滿口謊言，近半數共和黨同志決定不再相挺，使得第三度闖關的驅逐桑托斯決議一日得以輕鬆跨越三分之二門檻，以三一一票對一一四票通過。眾院全院四三五席，另有兩名民主黨人棄權，以及有八人未投票。

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詐欺洗錢 無所不騙

現年卅五歲的桑托斯是二○二二年當選的新科眾議員，但沒多久就被踢爆他的整個人設幾乎都造假，從學歷、宗教信仰、人生經歷到專業經驗無一不唬爛；桑托斯在今年五月與十月先後被以包括詐欺、洗錢、偽造紀錄與加重身分竊盜等廿三項聯邦刑事罪名起訴，但他拒不認罪、無視下台呼聲，甚至兩度挺過眾院的驅逐投票，僅鬆口稱不會尋求連任。

據稱桑托斯把捐款拿來打肉毒桿菌、買名牌、上色情網站與用於度假，此外也捏造各種人生經歷，像是自稱曾任職於高盛、是猶太人與大學排球隊長，還說自己老媽九一一恐攻當天就在紐約世貿中心。

美國國會議員遭同僚驅逐實屬罕見，過去被驅逐者多為叛徒或定罪罪犯，如一八六一年美國南北戰爭開打時有三名為南方作戰的眾議員遭驅逐，以及在一九八○年與二○○二年各有一名眾議員因遭到定罪而被逐出國會。相較之下，桑托斯目前僅遭到起訴而尚未被定罪。

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