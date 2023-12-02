中越擬建新鐵路 穿「越」稀土礦區

中國外長王毅（左）一日訪問越南，與副總理陳流光商談兩國關係和經貿合作。（歐新社）

2023/12/02 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國外交部長王毅一日起連兩天訪問越南，據稱除了為國家主席習近平訪越鋪路外，也將討論大規模升級連接兩國的鐵路線，建造一條穿過越南稀土心臟地帶、連接越南北部海防市和中國雲南省昆明市的電氣化鐵路，再次凸顯兩國雖在南海主權議題對立，中國仍是越南最大投資國。

連接越北海防和雲南昆明

中越資深官員和外交官透露，王毅一日在河內會見越南副總理陳流光（Tran Luu Quang）時，將討論兩國更深層的貿易關係和鐵路連接問題，雙方談論的話題是習近平未來幾週內可能訪問越南的準備工作之一。據了解，中國商務部長王文濤上月廿五日罕見訪越，強調加強與南方鄰國基礎設施互通的重要性後，越南總理范明正就在聲明中呼籲升級連接中國昆明和越南港市海防的鐵路。

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估斥資110億美元 採中國標準軌距

越南鐵路早已與中國連接，但系統老舊，越南一側的載運能力有限，而且兩個系統目前還不具互操作性，越南標準鐵軌軌距為一千公釐，而中國標準軌距為一四三五公釐，火車行駛至邊境後必須先停靠，將乘客和貨物轉移至國內。越南「前鋒報」（Tien Phong）指出，河內當局已開始為這條電氣化鐵路投資案制定初步可行性報告，路線將從中國雲南連接越南老街、河內到海防，預計將採用一四三五公釐的標準軌距，斥資約一一○億美元，預計二○三○年動工，全長約三八八公里，完工後將成越北「東西經濟走廊」主要運輸路線之一。

值得注意的是，新鐵路將穿過越南最大稀土礦藏地區，而中國是目前全球最大的稀土精煉國。越南官媒報導，兩國稀土產業專家近日才討論到要在礦物加工方面加強合作，但目前尚不清楚北京將為越南鐵路升級改造出資多少，以及河內是否會接受北京的巨額融資。一名外交官表示，這條鐵路可被視為中國「一帶一路」計畫一環，但不清楚是否會被標註為其中一個標的。

「路透」指出，越南正試圖建立自己的工業，在稀土礦藏地區的鐵路建設可能被視為挑戰中國的主導地位，但越南內部的鬥爭為產業升級蒙上陰影。中國是越南最大貿易夥伴，若將香港計算在內，中國今年是越南的主要投資國，因為許多中企在美中貿易緊張環境下，將部份業務遷至越南。

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