50年訪中百次 季辛吉挨批靠中國賺錢

季辛吉（右）1973年訪問中國，與中共中央委員會主席毛澤東會面。（法新社檔案照）

2023/12/01 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕在一九七○年代奠定美中建交基礎的核心人物、美國前國務卿季辛吉過世，中國國家主席習近平已向美國政府發唁電致哀，官方與媒體對這名「中國人民的老朋友」的讚揚與懷念，與近年在美中關係低盪中對美政府的反感截然不同。季辛吉致力推動美中和解，但也被批評靠著與中國友好關係在中國做生意賺錢，是「中國影響力的代言人」。

習近平在唁電中讚揚季辛吉是「世界著名戰略家，也是中國人民的老朋友和好朋友，在半個世紀前，以卓越的戰略眼光，為中美關係正常化作出了歷史性的貢獻，造福了兩國，也改變了世界」。

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曾以「無解」形容台灣問題

從一九七一年至今，季辛吉訪問中國超過一百次。他過世的消息，很快成為微博的熱門話題，與新華社有關係的微博部落客「牛彈琴」提到季辛吉對美中關係建言，表示在當今美國政壇，季辛吉這樣的告誡「很多人未必還能聽得進去」，「季辛吉之後再也沒有季辛吉，當然美國似乎也不再需要季辛吉」。

季辛吉曾說他「一開始與中國交往就不期望會為中國帶來民主，所思考和在意的，只是能否和這個價值觀與美國不同的國家和平共存」。對台灣問題，他曾以「無解」形容，認為「除了交給時間，別無他途」，因此他「歡迎一種能維持現狀多年，又能讓兩岸不會威脅對方、甚至不會限制對方發展的方案」。

美國之音指出，季辛吉對中國問題的核心觀點是中國崛起不可避免，一套合理的中國政策應該是「鬥」、「和」兼容並蓄，做好反對中國霸權的準備。季辛吉七月還曾突訪北京會見習近平，過世前幾月多次對目前美中關係發出悲觀言論，包括美中關係已經破裂、存在爆發衝突可能。

季辛吉也被批評靠中國生意賺錢，曾任美國「新聞週刊」駐北京記者的石宇曾在去年出版的書中，指名道姓指季辛吉是「中國影響力的代言人」。自由亞洲電台引述中國國際關係學者張先揚說法，季辛吉是建立中美關係的功臣，「中國也給他大量資助」；習近平未延續前幾代領導人的外交政策，這對季辛吉來說很尷尬，但是「他左右不了」，他到了晚年，支持中國的立場也無法改變，否則「政治信仰就沒了」。

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