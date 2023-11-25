以哈停火首日 25人質39囚獲釋

在以哈停火後，聯合國救援車輛駛入加薩北部。（路透）

2023/11/25 05:30

預計4天釋放50人質換150巴囚

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在歷經七週槍戰和轟炸後，以色列、巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」在與美國、卡達、埃及等各國談判後，決定於當地廿四日上午七時（台灣同日下午一時）起停火四天，哈瑪斯預計在這段期間釋放五十名人質，換取以國釋放一五○名巴勒斯坦囚犯，更多援助物資也會送入加薩。停火生效後，以色列、哈瑪斯初步都遵守協議，加薩走廊暫時恢復平靜。

首日獲釋人質 含12名泰國人

哈瑪斯廿四日先後釋放十二名泰國人與十三名以國婦女和兒童，共廿五名人質。以國安全官員、國際紅十字會、紅新月會和埃及人員在埃及與加薩邊境拉法關口接收人質，再乘機返回以國。哈瑪斯原先共挾持廿五名泰國人質。在以國工作的泰國人約有三萬，在哈瑪斯十月七日的突襲中，共有卅九人遭殺害，十九人受傷。

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同一時間，以國在約旦河西岸釋放卅九名巴囚，包括廿四名婦女和十五名青少年。

估計還有190人質被押

法新社已確認哈瑪斯所俘的二四○名人質中二一○人的身分，至少卅五名是兒童。停火之前，哈瑪斯已釋放四名人質，以軍則救出一名女兵，並在加薩找到另兩名俘虜遺體。若哈瑪斯依約定在四天內釋放五十名人質，估計還有一九○人落在其手中。

卡達外交部表示，停火協議要求雙方完全停火，不能派出無人機。然而，以軍表示，停火開始後約十五分鐘，以國與加薩邊境的幾個社區響起火箭襲擊警報，但並未提供細節。往北的以國和黎巴嫩邊境，以軍和真主黨的交火則趨於平靜。不過，以軍戰機仍在加薩南部空投傳單，警告戰爭還沒結束，返回北部非常危險，但仍有數百名巴人開始北返。

以國總理：協議到期 繼續戰爭

該停火協議也規定向加薩南部提供食品、水、藥品和電力等援助。以方表示，停火生效後不久，四輛油罐車和四輛裝有烹飪用瓦斯的油灌車進入加薩。以方同意停火期間運送十三萬公升燃料，約是先前允許的兩倍，但也只佔加薩每日估逾一百萬公升需求的一小部分。埃及表示，四天內每天將有兩百車物資運入加薩，仍遠低於援助機構所提需求量。

以國總理納坦雅胡表明，停火只是短期，協議到期後將繼續戰爭，直至摧毀哈瑪斯的軍事能力，並營救餘下人質。以國國防部長葛朗特則告訴部隊，喘息時間很短，激烈的戰鬥將至少再持續兩個月。

以軍坦克持續封鎖加薩走廊南北主要幹道，一些巴人仍試圖返回加薩北部。（美聯社）

以哈四天停火開始後，以軍戰車暫時從加薩撤退。（路透）

多輛救護車停駐在以色列特拉維夫的施奈德醫學中心的直升機停機坪旁，準備接送獲釋的人質。（法新社）

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