以哈停火首日 25人質39囚獲釋
預計4天釋放50人質換150巴囚
〔編譯孫宇青／綜合報導〕在歷經七週槍戰和轟炸後，以色列、巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」在與美國、卡達、埃及等各國談判後，決定於當地廿四日上午七時（台灣同日下午一時）起停火四天，哈瑪斯預計在這段期間釋放五十名人質，換取以國釋放一五○名巴勒斯坦囚犯，更多援助物資也會送入加薩。停火生效後，以色列、哈瑪斯初步都遵守協議，加薩走廊暫時恢復平靜。
首日獲釋人質 含12名泰國人
哈瑪斯廿四日先後釋放十二名泰國人與十三名以國婦女和兒童，共廿五名人質。以國安全官員、國際紅十字會、紅新月會和埃及人員在埃及與加薩邊境拉法關口接收人質，再乘機返回以國。哈瑪斯原先共挾持廿五名泰國人質。在以國工作的泰國人約有三萬，在哈瑪斯十月七日的突襲中，共有卅九人遭殺害，十九人受傷。
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同一時間，以國在約旦河西岸釋放卅九名巴囚，包括廿四名婦女和十五名青少年。
估計還有190人質被押
法新社已確認哈瑪斯所俘的二四○名人質中二一○人的身分，至少卅五名是兒童。停火之前，哈瑪斯已釋放四名人質，以軍則救出一名女兵，並在加薩找到另兩名俘虜遺體。若哈瑪斯依約定在四天內釋放五十名人質，估計還有一九○人落在其手中。
卡達外交部表示，停火協議要求雙方完全停火，不能派出無人機。然而，以軍表示，停火開始後約十五分鐘，以國與加薩邊境的幾個社區響起火箭襲擊警報，但並未提供細節。往北的以國和黎巴嫩邊境，以軍和真主黨的交火則趨於平靜。不過，以軍戰機仍在加薩南部空投傳單，警告戰爭還沒結束，返回北部非常危險，但仍有數百名巴人開始北返。
以國總理：協議到期 繼續戰爭
該停火協議也規定向加薩南部提供食品、水、藥品和電力等援助。以方表示，停火生效後不久，四輛油罐車和四輛裝有烹飪用瓦斯的油灌車進入加薩。以方同意停火期間運送十三萬公升燃料，約是先前允許的兩倍，但也只佔加薩每日估逾一百萬公升需求的一小部分。埃及表示，四天內每天將有兩百車物資運入加薩，仍遠低於援助機構所提需求量。
以國總理納坦雅胡表明，停火只是短期，協議到期後將繼續戰爭，直至摧毀哈瑪斯的軍事能力，並營救餘下人質。以國國防部長葛朗特則告訴部隊，喘息時間很短，激烈的戰鬥將至少再持續兩個月。