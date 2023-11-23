北韓成功發射間諜衛星 激怒美日韓

北韓宣布廿一日晚間成功發射軍事偵察衛星「萬里鏡一號」，成功進入軌道，並揚言短期內還會發射更多衛星。（法新社）

2023/11/23 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓宣布廿一日晚間成功發射一枚軍事偵察衛星，成功進入軌道，並揚言短期內還會發射更多衛星。美國、日本和南韓指控，北韓利用彈道飛彈技術發射衛星，違反聯合國安理會決議，除予以譴責外，將採取措施強力回應。南韓廿二日決議中止兩韓軍事協議部分內容效力，隨後宣布恢復對軍事分界線（MDL）一帶的監視、偵察活動；美日韓也預定本週末舉行海上聯合演習。

越過沖繩 朝太平洋飛去

北韓原本預告將在廿二日至十二月一日間發射衛星，卻提前在廿一日晚間發射。日本政府表示，北韓當晚十時四十三分（台灣時間九時四十三分）從西海衛星發射場發射一枚可能是衛星的物體，越過沖繩地區朝太平洋飛去。三小時後，北韓官媒中央通信社（KCNA）報導，一枚載有衛星的火箭從平安北道發射升空，沿著指定路徑飛行，並「準確地將偵察衛星『萬里鏡一號』送入軌道」，北韓最高領袖金正恩在現場觀看火箭發射。

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KCNA廿二日還說，金正恩檢視衛星傳回美軍關島安德森空軍基地、關島阿普拉港（Apra Harbor）及其他美軍主要基地的空拍影像。但南韓指此為誇大之詞。金正恩還指控，美國部署航空母艦與核潛艦威脅區域安全，為了自衛，北韓需要發射更多間諜衛星。

北韓宣稱，萬里鏡一號將在七到十天內完成精密操作工程，十二月起執行偵察任務。日本和美國表示，正在分析發射結果，尚未確認衛星是否進入軌道。南韓軍方則同意衛星進入軌道，但認為衛星是否能夠正常運作、與地面是否能夠順利通訊，仍待進一步分析。

南韓中止兩韓軍事協議抗議

南韓已宣布暫停二○一八年簽署的兩韓「九一九軍事協議」部分內容，以示抗議，獲得正在英國訪問的總統尹錫悅批准。該協議內容包括在軍事分界線設置禁航區、雙方不得在陸海空等所有空間進行任何敵對行動，並設置緩衝區。

繼「卡爾文森號」航空母艦廿一日停靠釜山後，美國海軍「洛杉磯級」核動力攻擊潛艦「聖達菲號」廿二日也停靠濟州海軍基地。美日韓並計畫週末在朝鮮半島以南海域，輪番實施美韓、美日韓海上聯合演習，反制北韓挑釁。日本航空自衛隊廿二日也與美國空軍共八架戰機，在日本海上空實施聯合訓練。

美日韓輪番聯合演習

英國國防部廿一日宣布，擬於明年擴大與南韓陸軍及海軍陸戰隊聯合演訓規模，英韓海軍也將首次共同執行海上巡邏任務，以打擊北韓規避聯合國制裁、促進區域安全。

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