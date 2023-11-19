菲總統晤習 盼化解南海緊張

菲律賓總統小馬可仕（右）與中國國家主席習近平17日在美國舊金山APEC峰會舉行會談，試圖化解兩國在南海地區愈演愈烈的緊張對立。（取自小馬可仕IG）

2023/11/19 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓總統小馬可仕與中國國家主席習近平十七日在美國舊金山「亞太經濟合作會議」（APEC）峰會場邊舉行會談，試圖化解兩國在南海地區愈演愈烈的緊張對立，小馬可仕直言，「我認為沒有人想發動戰爭」。

小馬可仕：沒有人想發動戰爭

小馬可仕在與習近平晤談後表示，他針對菲中兩國船隻在南海發生的對峙，包括一起碰撞事件，向習近平表示擔憂，也提到菲國漁民在菲國兩百浬專屬經濟區捕魚，卻遭中國海警和海上民兵船阻撓的困境。兩人努力設想出一套緩解南海緊張局勢的機制，但目前問題仍然存在，雙方必須持續溝通，會面即是維繫和平過程中重要一環。小馬可仕補充道，他和習都同意，菲中兩國的海上爭端「不應成為我們關係的決定性因素」，「我認為沒有人想發動戰爭」。

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雙方持續溝通 想出緩解機制

兩國領袖在今年一月小馬可仕對中國進行國是訪問，以及去年十一月泰國APEC峰會上，都曾進行類似會談。然而，菲中在南海主權爭議區的對立甚至衝突，今年以來仍時有所聞。菲國外交部表示，截至本月七日為止，今年已向北京提出五十八次外交抗議。

分析家仍認為，這次會談無法緩和兩國在南海的摩擦，因為中國並未打算改變做法。小馬可仕上任以來逐漸向華盛頓靠攏，今年四月更宣布依據兩國「加強國防合作協議」，新開放四個軍事基地供美軍使用。

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