金正恩抵俄買賣軍火 美警告必付代價

北韓領導人金正恩十日從首都平壤搭乘重型裝甲列車駛往俄羅斯，準備與總統普廷會面，雙方可能針對軍火供應達成協議。（法新社）

2023/09/13 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕北韓領導人金正恩十日從首都平壤搭乘重型裝甲列車駛往俄羅斯，準備與總統普廷會面，隨行人士包括軍事指揮官、國防工業官員和外交官，預期雙方將設法達成軍火交易。白宮警告，若援助俄羅斯武器侵略烏克蘭，北韓將為此付出代價。軍事專家指出，北韓火砲彈藥雖能補充俄軍庫存匱乏，但不太可能影響戰爭走向。

羅斯新聞社十二日證實，金正恩已抵達俄國境內；俄國官方消息人士透露，金正恩已抵達俄羅斯濱海邊疆區的哈桑車站（Khasan Station）。克里姆林宮發言人佩斯科夫提到，普廷與金正恩將在本週稍晚於俄國遠東地區會晤，雙方將針對數個不宜對外公開的敏感領域達成合作協議；兩國代表團將舉行會議，若有必要，普、金兩人將接續以一對一形式對話。外界推測可能地點為海參崴，一來此地距離北韓邊境僅數百公里，二是普廷人正在海參崴參加「東方經濟論壇」。

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北韓彈藥存量及良率均不明

金正恩此行由勞動黨中央軍事委員會軍政指導部長朴正天，及負責軍火製造的軍需工業部長趙春龍等高級軍官陪同。華府智庫「史汀生研究中心」北韓專家麥登指出，此一陣容表明金正恩和普廷將聚焦於國防和安全合作，包括可能達成由趙春龍主導的軍火採購協議。首爾梨花女子大學教授伊斯利說，北韓的粗製彈藥可用來滿足普廷侵烏的需要，莫斯科則有潛艦、彈道飛彈和衛星技術協助平壤解決技術上的挑戰。

路透報導，北韓據信擁有大量相容於蘇聯製武器的火砲彈藥和火箭。國際戰略研究所（IISS）國防研究人員鄧普西說，北韓彈藥存量的規模及良率均不明，但仍可補充俄軍在烏克蘭的龐大消耗，「儘管拿到這些庫存或許會延長戰爭，但不太可能改變結果。」首爾國民大學北韓問題專家蘭科夫認為，普金會的另一個目的，或許是莫斯科試圖嚇阻南韓供應烏克蘭武器。

彈藥或可補充 無法改變結果

二○一○年南北韓在延坪島的軍事衝突，或能一窺北韓的火砲品質。據美國「北緯38度」計畫報告，北韓發射的一七○發砲彈中，超過一半落入延坪島周邊水域，落在島上的則有廿％未爆。

美國國務院發言人米勒十一日表示，「我要提醒雙方，北韓和俄羅斯之間任何的武器轉移，都會違反聯合國安理會的多項決議。」

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