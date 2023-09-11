反制中國經濟脅迫 日擬對策尋求國際合作

日本八月下旬開始將福島核一廠含氚廢水排放入海，中國隨即宣布禁止日本海鮮進口，但香港的壽司店生意未受影響。（路透檔案照）

2023/09/11 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕「日經亞洲」九日報導，面對來自中國等其他國家的經濟脅迫，包括貿易限制、技術轉移等，日本政府將在今年底前公布一套對策，希望與其他國家和產業聯合反制，並保障本國企業。

據報導，七大工業國集團（G7）今年五月在日本廣島舉行高峰會時，曾承諾將「加強面對經濟脅迫的集體評估、準備、嚇阻和回應」。當時雖未點名中國，但根據德國智庫「墨卡托中國研究中心」（MERICS）的統計，從二○一○年到今年六月，世界各地抗議的中國脅迫行為共約一三○件。

請繼續往下閱讀...

例如，武漢肺炎疫情席捲全球時，澳洲提議針對疫情起源展開調查，中國就對澳洲的錫、煤炭、葡萄酒等產品提高關稅。台灣也是受害者之一，多次遭中國禁止進口海鮮、水果等產品。

日本八月廿四日開始將經過處理的福島核一廠含氚廢水排入海中，中國隨即宣布禁止日本水產品進口，中國社群媒體也掀起抵制日企的聲浪。

據報導，日本政府正在為經濟安全和產業政策制定一系列對策，可能將透過國際合作防止經濟脅迫，支援遭到脅迫或貿易限制的國家，並包括因應中國強迫技術轉讓的對策，日本將定義哪些是具有優勢的技術，並與業界合作防止機密外洩。

德國已有多家汽車製造商攜手合作，劃定出不希望被外國競爭者掠奪的技術，日本也可能仿效這類措施。

將制定相關法規 保障本國企業

事實上，中國在二○○一年加入世界貿易組織（WTO）後，一直是自由貿易的受惠者，中國也積極對外商提供稅賦等方面的優惠待遇，直到取得或可在國內複製這些技術後，外企就開始面對嚴峻現實，因此也有許多外企紛紛撤離中國。

報導指出，由於經濟脅迫尚無明確定義，日本政府需要討論出一套標準。

歐盟目前已經達成協議，將對經濟脅迫制定法規，預計今年秋天開始實施。美國國會也考慮提出法案，以對抗中國的經濟壓力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法