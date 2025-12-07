為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗以南注意日夜溫差！ 明起北台灣高溫略降

    2025/12/07 07:04 即時新聞／綜合報導
    今日各地早晚仍較涼，各地低溫普遍為13至18度，竹苗、中部局部空曠地區及近山區平地氣溫會較低一些，到了白天氣溫會較昨天再稍微回升。（資料照）

    今日各地早晚仍較涼，各地低溫普遍為13至18度，竹苗、中部局部空曠地區及近山區平地氣溫會較低一些，到了白天氣溫會較昨天再稍微回升。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（5日）受輻射冷卻影響，早晚仍較涼，各地低溫普遍為13至18度，竹苗、中部局部空曠地區及近山區平地氣溫會較低一些，到了白天氣溫會較昨天再稍微回升，預計北部、東半部高溫24至26度，中南部25至27度，苗栗以南日夜溫差大。

    天氣方面，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有零星短暫雨。澎、金、馬為晴時多雲的天氣，澎湖20度至23度，金門16度至23度，馬祖16度至20度。

    空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    週一（8日）東北季風再度增強。週二（9日）東北季風影響，此波冷空氣較弱，僅北台灣白天高溫稍降，其他地區早晚亦涼；迎風面水氣增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生，其他地區天氣影響不大。

    週一至週二各地低溫14至20度；高溫北部、東半部及澎湖22至26度，金門21至22度，中南部27至28度，馬祖18至19度。

    週三至週五（10至12日）東北季風減弱，各地氣溫回升，水氣亦減少，各地大多為多雲到晴。各地低溫16至20度；高溫方面西半部及台東25至29度，東半部24至26度，澎湖、金門22至23度，馬祖20度。

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    19 ~ 26 18 ~ 28 20 ~ 28 18 ~ 25

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

