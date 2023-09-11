義總理示意李強 將退出「一帶一路」

義大利總理梅洛尼九日在參加印度廿國集團（G20）峰會之際，向中國國務院總理李強示意將退出「一帶一路」。（路透）

2023/09/11 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕義大利於二○一九年與中國簽署「一帶一路」協議，成為七大工業國集團（G7）中唯一簽署國。由於此舉遭義國政壇質疑，加上中國欲藉「一帶一路」擴張影響力令西方陣營備感憂心，要求退出協議的聲浪此起彼落。義大利總理梅洛尼九日在參加印度廿國集團（G20）峰會之際，向中國國務院總理李強示意將退出「一帶一路」，並期望以二○○四年簽署的義中戰略夥伴協議延續兩國來往，減輕退出「一帶一路」所帶來的衝擊，以及中國可能的報復行動。

不過，梅洛尼十日在峰會閉幕記者會上重申，尚未就是否退出「一帶一路」做出最後決定，但也強調即使退出，也不會影響義中兩國關係。

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義大利「晚郵報」報導，梅洛尼在G20峰會場邊向李強表達退出一帶一路的想法，強調這項決定並非受到美國影響；李強則嘗試說服梅洛尼重新考慮。中國駐義大利大使賈桂德先前警告，義國退出「一帶一路」會有「負面後果」。梅洛尼表示，她明白這項議題相當敏感，須謹慎處理，自己將會訪問中國。

中國外交部長王毅上週才向到訪的義大利副總理兼外交部長塔加尼表示，兩國貿易額從五百億美元成長至近八百億美元，且過去五年義國對中國出口增加約卅％。然而，塔加尼此前曾表示，「我們沒有從協議中獲得顯著成果」。

義大利智庫「國際事務研究所」五月發布報告指出，梅洛尼透過縮減與北京的關係，及給予美國及其亞洲盟邦支持，來重新平衡羅馬的遠東政策。路透提到，義大利是明年G7峰會主辦國，重塑與北京關係有助於安撫其西方盟友。

關於梅洛尼與李強的場邊會談，義大利聲明，義中兩國共享的全球戰略夥伴關係將在明年迎來廿週年，象徵雙方在具有共同利益的領域中更進一步的友誼和合作；中方聲明，中國將持續擴大市場管道，創造更多機會讓義大利高階產品進入中國市場，並希望義國能提供公平、正當且無區別性的商業環境，讓中國企業投資、營運。雙方聲明均未提及「一帶一路」。

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