日強化支援東協 合作抗中

東南亞國協本週在印尼雅加達舉行年度系列峰會，圖為美國副總統賀錦麗（左5）6日在舉行東協—美國峰會前，與東協國家領袖牽手拍攝大合照。（歐新社）

2023/09/07 05:30

公布6大領域新支援措施 加強供應鏈、海洋安全等

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕前往印尼參加東南亞國協（ASEAN）加日中韓領袖峰會的日本首相岸田文雄，六日在峰會開議前公布日本對東協的新一波支援措施「日本東協全面互聯倡議」。基於中國在南海擴張霸權，岸田提出包括海洋安全保障、供應鏈強韌化、交通基礎建設、數位網路、電力供給及人才養成六個領域，加強與東協合作和支援內容，未來三年將培訓五千名人才。

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岸田表示，在武漢肺炎疫情爆發與俄羅斯入侵烏克蘭後，日本將加強與東南亞地區的供應鏈，以確保商品的穩定配送與糧食安全。日本也將協助東協國家增強海上執法能力，將透過培訓海上安保機關，以及提供巡邏船等方式，提高東協對中國的嚇阻力。

岸田與李強短暫交談 說明核廢水排放

與此同時，岸田在峰會前和中國國務院總理李強接觸，兩人短暫站立交談。日本外務省發布新聞稿指出，岸田就福島核一廠含氚廢水排海作業，說明日本的立場，並尋求中方理解。新聞稿指出，岸田向李強闡述建構「建設性的穩定日中關係」重要性，也再次說明日本關於ALPS處理水的立場。日本經濟新聞報導，這是李強在今年三月出任總理後，首次與岸田面對面交談，也是福島核一廠含氚廢水排海後，日中領袖首度接觸。

日本政府相關人士透露，岸田當場也要求中方立即撤銷對日本水產品的進口禁令。中國新華社報導，李強要求日方以負責任方式處置「核污染水」。

另一方面，岸田在日本與東協領袖峰會中，也說明含氚廢水排海的安全性。由於今年是日本與東協友好合作五十週年，雙方在會後發表的聯合聲明中，將日本與東協的合作關係升格為「全面性戰略夥伴」。岸田宣布，預定今年十二月在東京主辦日本與東協特別領袖峰會，希望共同提出建設新時代的藍圖。

中國新地圖事件 恐迫東南亞捨中就美

本次東協系列峰會除關注南海及緬甸議題外，中國政府發布的「二○二三年版標準地圖」將台灣、南海諸島礁等納入疆域，引發東南亞國家強烈反彈，包括菲律賓、馬來西亞等國均已提出抗議。專家一致認為，倘若中國繼續主張對南海大部分地方擁有主權，北京將承擔破壞與區內國家關係的風險，導致東南亞日益靠向美國及其盟友。

印尼艾哈邁德雅尼將軍大學國際關係講師尤哈尼斯指出，長遠來看，中國對南海的主權聲索會使北京失去更多，隨著區內國家的經濟和軍事實力日益強大，將會「記住這個羞辱」，一旦美國和中國爆發衝突，區內國家會更願意靠向美國。

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