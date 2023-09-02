教宗首訪蒙古 中共禁主教赴會

羅馬天主教教宗方濟各1日飛抵天主教徒人數稀少的蒙古國訪問，受到當地修女與教友的歡迎。（法新社）

2023/09/02 05:30

港澳3位主教已抵蒙古

〔編譯張沛元／綜合報導〕羅馬天主教教宗方濟各一日抵達幾乎沒有太多天主教徒的蒙古國訪問，教宗本人稍早在其專機飛越中國領空時還依慣例向中方致意；北京方面表示，盼能繼續與教廷進行增進理解與互信的建設性對話。不過，儘管中國允許教宗專機飛越領空，但中共統戰部卻下達禁令，不准任何中國主教前往蒙古參加教宗主持的活動。

教宗專機飛越中國領空

據中央社報導，教宗方濟各所屬「耶穌會」刊物「美國」報導，中共統戰部此一禁令讓教宗與教廷深感失望，也有違梵蒂岡與中國簽署的主教任命臨時性協議中，允許中國所有主教都享有「與教宗共融」的權利。知情人士說，中方禁令反映梵中關係不穩定，及中共對外國基督教信仰仍心存恐懼。反觀港澳三位主教都順利抵達蒙古。

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這是教宗首度造訪蒙古，也是繼去年九月訪問哈薩克後，再度造訪具有敏感地緣政治的中亞地區，意在展現教廷對中亞地區的關照、不會棄之於俄中不顧。根據了解，高齡八十六歲的教宗抵達蒙古國首都烏蘭巴托後先休息一天，二日起參加歡迎儀式、會晤蒙古國總統呼日勒蘇赫與總理奧雲額爾登，及發表演說，二日會見蒙古教徒。

據信著眼與中俄關係改善

教宗在專機飛越中國領空時，依慣例拍發電報給中國國家主席習近平，對習以及中國民眾致上「問候與祝福」，表示將會「祝禱貴國民安物阜，我祈求（天主）為你們降下神聖的團結與和平之福。」中國外交部發言人汪文斌一日稱此來自教宗的祝福體現友好與善意，中梵近年來保持溝通，中方願繼續與之進行建設性對話，以增進理解，積累互信，推進雙方關係改善進程。

將在烏蘭巴托草原競技場彌撒

總人口約三三○萬的蒙古最主要的宗教是佛教與薩滿教，天主教徒僅約一四五○人；教宗此行除表達對蒙古天主教徒的支持，據信也有改善梵蒂岡與蒙古的兩大強權鄰國─俄羅斯與中國─關係之意。儘管教廷堅稱方濟各此行目的地是蒙古而非中俄，但與中國相關的問題仍無所不在，包括一群中俄天主教徒預料將出席方濟各三日在烏蘭巴托草原競技場舉行的彌撒，由於蒙古佛教與藏傳佛教關係密切，教宗此行也將凸顯北京當局對西藏的打壓。梵蒂岡是台灣唯一的歐洲友邦。

羅馬天主教教宗方濟各1日飛抵天主教徒人數稀少的蒙古國訪問，受到當地教友歡迎，在歡迎儀式上與蒙古孩童交流。（路透）

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