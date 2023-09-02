美中將領上月斐濟密會 官方證實

美國印太司令部司令阿基里諾上月中旬在斐濟與中共中央軍委聯合參謀部副參謀長徐起零會面，為兩國軍方高層近期罕見接觸。（路透檔案照）

2023/09/02 05:30

有助緩和緊張 美：保持暢通溝通管道 減少誤判

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美中兩國軍方八月卅一日同步證實，美國印度—太平洋司令部司令阿基里諾與中共中央軍委聯合參謀部副參謀長徐起零八月中曾在斐濟的印太國防首長年度會議上會面，是兩國軍方高層近期罕見接觸，外界認為有助於緩和緊張關係。

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由美國和斐濟共同主辦的第廿五屆印太防長年度會議，八月十四至十六日在斐濟舉行，共計廿七國軍事領袖出席。美國國防部發言人賴德卅一日證實，阿基里諾等美方代表團當時與徐起零等中方代表團會晤，希望這是美中軍方今後展開更多對話的跡象，美方將繼續竭盡所能，保持暢通的溝通管道，以減少誤判風險。

8月中在印太國防首長年度會議

中國國防部發言人吳謙同日也證實，徐起零八月十二至十八日率團出席印太防長年度會議，在會議期間與美國、斐濟、新加坡、泰國、東帝汶等多國代表交流，其中與美方接觸顯示兩軍交往並非處於中斷狀態，雙方透過軍事外交管道保持坦誠有效的溝通。他也強調，美中軍事高層接觸能否正常化，取決於美軍能否與中國相向而行，「我們要求美方切切實實拿出誠意，為兩軍關係重回正軌創造條件」。

在這次會議前不到一個月，阿基里諾才批評中方一直無視美國提出的對話邀請，包括拒絕美國防長奧斯汀與中國防長李尚福六月於新加坡安全論壇「香格里拉對話」期間會面；中方則公開指責美國的制裁是兩國軍事對話的障礙。李尚福自二○一八年以來，因向俄羅斯主要武器出口商「俄羅斯國防出口公司」（Rosoboronexport）採購戰機和裝備，而遭到美國制裁。近幾個月來，拜登政府尋求重建與北京的關係，已先後指派多位文官訪問北京。

美中軍事恢復正常交流仍有段路

「自由亞洲電台」（RFA）訪問台灣軍事評論員丌樂義指出，徐起零被視為習近平派系「閩浙新軍」成員之一，中國軍方雖對美國不滿意，但為了緩和與美國的關係，已經接受兩軍將領溝通。不過，美中軍事交流雖有突破，距離恢復正常交流仍有一段路，「美國的目標是奧斯汀與中共中央軍委副主席會晤」。中共設有兩名軍委副主席張又俠與何衛東，地位僅次於主席習近平。

澳洲雪梨科技大學中國研究學者馮崇義認為，美中軍方高級將領此次會晤，象徵意義較大，表明中方向美方做出一定程度的讓步。在美國國務卿、財政部長、商務部長訪中，並建立部長級溝通管道後，接下來兩國防長能否繼續會談將是美中關係的焦點之一。

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