加彭政變 二連任總統遭軟禁

西非產油國加彭30日爆發軍事政變，才剛當選邁向第3任期的64歲總統邦戈遭到軟禁。（歐新社）

2023/08/31 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕西非產油國加彭卅日爆發軍事政變，才剛當選邁向第三任期的六十四歲總統邦戈（Ali Bongo Ondimba）遭到軟禁，政變軍人自稱代表「機構過渡和恢復委員會」發言，透過國有電視台宣告「終結當今政權」、推翻邦戈政府、取消大選結果並解散加彭「共和國所有機構」，總統之子暨貼身顧問瓦倫丁則因「叛國罪」被捕。

這是中非和西非自二○二○年以來第八起政變。上百名加彭民眾上街慶祝軍方干政，直指邦戈家族坐享當地產油及礦藏帶來的財富卻毫無貢獻；非洲聯盟與加彭前殖民母國法國則強烈譴責政變，在當地擁有大型錳礦業務的法國礦業公司「埃赫曼」（Eramet）也立刻停止營運。俄羅斯外交部對局勢表達關切，呼籲維持穩定。中國外交部呼籲局勢和平解決，要求確保四月才訪問北京的邦戈人身安全。

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宣告政變的軍人領袖身旁站有陸軍上校、精銳的共和國衛隊成員、普通士兵等共十二人。他聲稱，加彭「正經歷嚴重的體制、政治經濟與社會危機」；對於「加彭人民高度希望投票透明、可信並具包容性」，此次選舉「未符合條件」，所以「我們決定透過結束現今政權來捍衛和平」，遭解散的「共和國所有機構」包括政府、參議院、國民議會和憲法法庭。邦戈的幕僚長及其副手，還有兩名總統顧問以及邦戈所屬加彭民主黨兩名高層，也因涉嫌叛國罪、貪污罪、腐敗罪、偽造總統簽名等罪名「被捕」。

加彭廿六日舉行大選，當局卅日凌晨才宣布二○○九年起執政並在一六年成功連任的邦戈囊括六四．二七％選票勝出。邦戈的父親歐瑪自一九六七年就統治加彭。加彭日產約二十萬桶原油，人口二百三十萬，三分之一生活在貧窮線下。

加彭當局在選戰期間，一度下令多個法國頻道停播，廿六日大選投票接近尾聲時，執政的邦戈直接切斷網路連結，並宣布廿七日起晚間七時至隔天清晨六時實施宵禁，聲稱係為防範可預見的「假新聞」與可能暴力行為。得票率三〇．七七％的反對派候選人奧沙（Albert Ondo Ossa）因此指他「舞弊」。

政變軍人自稱代表「機構過渡和恢復委員會」發言，透過國有電視台宣告「終結當今政權」、推翻邦戈政府、取消大選結果並解散加彭「共和國所有機構」。（美聯社）

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