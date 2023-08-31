烏無人機攻擊俄6區 重創軍用機場

烏克蘭首都基輔卅日遭到俄羅斯飛彈與無人機攻擊，造成至少兩人喪命。據稱這是基輔自春天以來遭遇的最猛烈攻擊。（歐新社）

2023/08/31 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕烏克蘭首都基輔卅日遭俄軍大量飛彈和無人機群襲擊，規模堪稱是春季以來之最，造成兩人死亡。烏軍同日也對俄國境內展開迄今最大規模的無人機攻擊，摧毀數架軍機。另外，針對瓦格納集團首領普里格津墜機身亡一事，克里姆林宮指調查人員不排除本起事故是蓄意造成。

俄羅斯官方證實，普斯科夫、布揚斯克、卡路加、奧羅夫、利珊及首都莫斯科六地區受到無人機攻擊。俄外交部表示，這些攻擊「不會沒有後果」，並批評要是沒有西方協助，攻勢不可能如此深入。針對莫斯科的攻擊，俄方稱全數擋下；布揚斯克則是一座電視塔被烏無人機視為目標。此外，俄政府還稱軍機在黑海摧毀四艘載有約五十名傘兵的快速攻擊艇。

請繼續往下閱讀...

無人機摧毀俄4架軍用運輸機

據塔斯社報導，普斯科夫一座機場燃起大火，至少四架伊留申-76（IL-76）運輸機毀損。烏方則向路透證實，四架運輸機遭摧毀且難以修復，另有其他飛機受損的待確認訊息。烏克蘭一如既往僅說明俄軍損害情形，不談論攻擊行動本身，主要是因西方盟友不鼓勵烏軍使用援助武器攻擊俄羅斯領土。

基輔在同日遭受大規模俄軍空襲，防空系統攔截廿八枚飛彈及十六架無人機中的十五架。兩人被掉落殘骸擊中身亡。基輔當局提到，俄軍發射的是伊朗製「見證者」無人機，飛彈則是用軍機發射。

美國務卿布林肯廿九日宣布新一波軍事援助，品項包含AIM-9響尾蛇空對空飛彈、BGM-71拖式飛彈、FGM-148標槍飛彈、掃雷設備及超過三百萬發小型武器彈藥等，金額達二．五億美元（約八十億台幣）。

調查普里格津墜機 不甩國際法

此外，普里格津發言人廿九日表示，普里格津的喪禮以私人形式在其出生地聖彼得堡舉行，民眾可前往他所安葬的波羅霍夫斯科耶墓地致哀。總統普廷沒有出席普里格津喪禮，克里姆林宮發言人佩斯科夫卅日被問到墜機調查進展時回應，「不同的版本顯然都有納入考量，包括…你們都知道的，蓄意的謀害行為。」這是俄方首度明確表示普里格津可能遭到刺殺。

據路透報導，普里格津所搭乘的失事飛機是由巴西航空工業公司製造。但俄羅斯告知巴西航空事故調查與預防中心（CENIPA），俄方當前不會遵照國際法規範來調查墜機事故。CENIPA表示，只要受到邀請且依照國際法規範，願加入俄國調查工作。美國專家認為，若沒有巴西參與，俄國調查會不斷受到質疑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法