菲重啟南海補給作業 中國持續干擾

菲國海巡隊本月五日護送補給船前往仁愛暗沙進行物資補給時，遭中國海警船發射高壓水砲阻撓。（法新社檔案照）

2023/08/23 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕無懼中國惡意阻撓，菲律賓海岸防衛隊廿二日成功對南海仁愛暗沙執行補給任務，但中方依然部署多艘船隻企圖干擾。與此同時，菲律賓和澳洲軍隊廿一日首度在南海進行空中突擊演練，藉此強化菲澳共同應對中國軍事威嚇的能力。

菲國海防隊本月五日護送補給船前往仁愛暗沙進行物資補給時，遭中國海警船發射高壓水砲阻撓。事過兩週後，菲國海防隊再次出動兩艘巡邏艇，護送補給船重回仁愛暗沙執行補給任務。據了解，菲國一九九九年起將二次世界大戰時期的登陸艦「馬德雷山號」擱淺在仁愛暗沙宣示主權，近年隨著該艦腐朽，必須運送加固建材，北京的阻撓行動也愈來愈多。

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馬尼拉當局表示，儘管中國海警和海上民兵仍企圖「阻擋、騷擾和干預」，但菲國南海任務小組已完成補給作業。菲國參謀總長布勞納指出，中國出動至少四艘民兵船前往仁愛暗沙周邊，另在美濟礁東北方部署十一艘民兵船。此外，至少三艘中國海警船位於美濟礁，研判還有另外三艘在美濟礁周邊。

中國海警則聲稱，由於菲船並未搭載「違規建材」，故基於人道立場「做出臨時性特殊安排」，讓菲方運送食品和必要物資到當地。

菲澳南海空中突擊演練抗中

另一方面，菲國武裝部隊和澳洲國防軍廿一日在南海首次進行大型聯合空中突擊演練，為本月十四至卅一日「海浪演習」（Exercise Alon）的一部分，兩軍各出動一千兩百名及一千五百名官兵參與，美軍陸戰隊也派出一五○人，澳洲最大軍艦「坎培拉號」兩棲突擊艦，及巡防艦「澳新軍團號」也共襄盛舉。

菲國武裝部隊公共事務主任伊萊托表示，這是菲澳兩軍雙邊合作的第一個重大訓練，也是澳洲年度旗艦軍演「印度—太平洋奮進計畫」（IPE）的一部分。澳洲國防部稱，此次演習將在菲國巴拉望島使用美軍陸戰隊的「V-22」魚鷹式傾轉旋翼機進行模擬聯合空中攻擊，並在菲國其他地區進行兩棲登陸訓練，以及砲兵和航空實彈的連續射擊。

此外，美國、日本和澳洲也訂於本週在菲國西側南海海域舉行聯合海軍演習，以宣示捍衛該海域國際法秩序的決心，菲律賓不排除未來會參與。

菲律賓和澳洲軍隊廿一日首度在南海進行空中突擊演練，為本月十四至卅一日「海浪演習」（Exercise Alon）的一部分，藉此強化菲澳共同應對中國軍事威嚇的能力。（美聯社）

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