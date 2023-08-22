對抗中國威脅 澳砸271億 向美採購戰斧飛彈

澳洲國防部已敲定斥資約十三億澳幣向美國採購逾兩百枚「戰斧」巡弋飛彈，將成為澳洲軍火庫中威力最強大、技術最先進的武器之一。（法新社檔案照）

2023/08/22 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為對抗中國不斷擴張的軍事實力，澳洲國防部廿一日表示，已敲定斥資約十三億澳幣（約二七一億台幣）向美國購買逾兩百枚「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，這將成為澳洲軍火庫中「威力最強大、技術最先進」的武器之一，大幅提升澳洲長程打擊能力，將中國等潛在敵人阻絕在一定距離之外。

澳洲國防部長馬勒斯說，澳洲將成為美國和英國之外，唯一擁有大量戰斧飛彈庫存的國家，「我們正在對澳洲國防軍所需的能力進行投資，以使對手遠離我們的海岸，並在現今複雜、不確定的世界中確保澳洲人民的安全」。據了解，美國國務院三月間就批准向澳洲出售戰斧飛彈，但當時並未表明雙方已簽約或已結束談判。戰斧飛彈的射程可達一千五百公里。

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射程可達一千五百公里 阻絕潛在敵人

由美國國防工業大廠RTX（原雷神科技公司）製造的艦載型戰斧飛彈，將部署在澳洲皇家海軍「胡巴特級」（Hobart Class）驅逐艦上，最終將部署於根據「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）打造的核動力潛艦。澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）表示，在進入「飛彈時代」後，戰斧將成為澳洲國防軍履行保衛人民職責的重要工具。

馬勒斯另指出，除戰斧外，澳洲還將投入約四．三一億澳幣（約八十九億台幣），向美國採購六十多枚先進反輻射導引飛彈，並將撥款逾五千萬澳幣（約十億台幣），為澳洲陸軍「拳師」（Boxer）裝甲戰鬥偵察車增添長程反坦克導引飛彈。數日前，美國也批准以九．七五億美元（約三一四億台幣）向澳洲出售「海馬斯」M142高機動性多管火箭系統。

此外，華府最近宣布，將協助澳洲建立國內飛彈製造業，以支撐因烏克蘭戰爭而中斷的供應鏈。康洛伊對此表示，除了購買能夠快速交付的武器外，澳洲確實在考慮自己生產飛彈。馬勒斯也說，烏克蘭戰爭證明不僅（武器）庫存很重要，本國擁有飛彈製造能力也同樣重要。

坎培拉當局明確指出，鑑於中國正在進行第二次世界大戰結束以來最大規模的軍備建設，澳洲有必要升級自身國防力量。澳洲外交部長黃英賢廿日接受「澳洲廣播公司」（ABC）訪問時表示，世界正面臨「二戰結束以來最具挑戰性的戰略環境」，坎培拉的行動旨在確保「區域和平、穩定、繁榮且主權受到尊重」，關鍵之一就是戰略平衡，包括軍事嚇阻能力。黃英賢也說，坎培拉一直關注區域動態，包括中國最近在台海的演習，以及在南海與菲律賓的衝突。

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