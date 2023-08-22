中國南海挑釁 印度南韓譴責

大批菲律賓民眾聚集在中國駐菲律賓大使館前示威，抗議中國海警船在南海以水砲攻擊菲國補給船。（歐新社檔案照）

2023/08/22 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國與東南亞多國在南海主權議題上爭執不斷，近期又以水砲攻擊菲律賓補給船，引發國際反彈。「日本經濟新聞」廿一日報導，南韓和印度也加入美日歐聲援菲國的行列，譴責中國在南海的主張及行徑，尤其是美日韓大衛營峰會的聯合聲明，是南韓首次公開支持二○一六年南海仲裁案。

美日韓峰會發表的「大衛營精神」文件表明，三國支持二○一六年由海牙常設仲裁法院（PCA）對南海仲裁案做出的裁決。PCA裁定中國對南海的歷史性「九段線」主權聲索無效，並要求中國停止侵擾菲律賓在南海的專屬經濟權益。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深研究員波林（Gregory Poling）指出，這是南韓首次公開支持南海仲裁案。

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南韓首次公開支持南海仲裁案

據報導，南韓對中國愈發強硬的立場，顯示首爾尋求走出朝鮮半島的外交政策。南韓總統尹錫悅在聯合記者會上承諾，將與美日合作，提供東南亞國家海上安全協助。美國總統拜登表示歡迎，強調「我們要在南海為國際法、自由航行及和平解決衝突挺身而出。」

除了南韓，印度是另一個近期在南海議題上反對中國的國家。印度和菲律賓在六月底的外交部長會議後發表聯合聲明，強調在南海問題上「和平解決爭端的必要性，以及遵守包括海牙仲裁結果的國際法」。而在印菲發布聲明的前一週，印度總理莫迪與拜登同意合作應對「東海與南海等海上法治秩序挑戰」。

美國國防大學近東南亞戰略研究中心助理教授佩恩（Jeffrey Payne）指出，隨著印度提高對東南亞及太平洋島國事務的參與程度，新德里將和華府擴大在南海的合作。

中國外交部發言人汪文斌廿一日在例行記者會上對美日韓峰會做出回應，聲稱美日韓三國領袖大衛營會晤在台灣、南海等問題上對中方「進行抹黑攻擊，粗暴干涉中國內政，蓄意挑撥中國與周邊國家關係」，中方強烈不滿和堅決反對，已向有關方面提出嚴正交涉。

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