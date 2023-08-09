金融時報：美應建立聯邦數據隱私架構

TikTok試圖透過訴訟阻止美國蒙大拿州明年生效的禁令，獲得美國貿易協會NetChoice與科技業聯盟「進步商會」支持。（美聯社檔案照）

2023/08/09 05:30

美2聯盟挺TikTok 挑戰蒙州禁令

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國兩個科技業聯盟「網路選擇」（NetChoice）和「進步商會」（Chamber of Progress）七日聯手相挺中國短影片分享平台「抖音」國際版「TikTok」，表態支持TikTok向法院提出訴訟，挑戰美國共和黨主導的蒙大拿州禁止TikTok在州內營運的封殺令。

蒙大拿州府會四、五月聯手讓該州開全美先河，封殺TikTok。TikTok五月以美國憲法第一修正案保護之言論自由權提訟企圖推翻明年一月一日生效的禁令。首場聽證會預定十月十二日舉行。

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力挺TikTok的上述兩聯盟聯合提交法院文件指出，「蒙大拿州試圖阻斷蒙大拿州人與全球網路TikTok用戶連結，忽視並損害了網際網路結構、設計與目的」，「如果允許生效，這起禁令將帶來一個四分五裂的網際網路，用戶在上頭可使用的資訊將依區域政客衝動或偏好而出現區域劃分」，「整個網際網路將變得支離破碎，而它對人類的價值也會削弱」。

英國「金融時報」曾指出，蒙大拿州禁令可能面臨美國憲法第一修正案挑戰，並點出美國面對當前科技時代該解決的議題：不只有風靡當代青少年的中國TikTok，美國應針對外國和美國所有科技公司，建立全面性的數據隱私聯邦架構，以取代不斷變化的法律，包括禁止對國外傳輸數據、禁止大規模收集公民個人資訊再加以出售，這也是保護青少年面對五花八門社群媒體免受網路傷害的更理想措施。

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