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    烏無人機攻擊 俄第二大機場停航

    烏克蘭首都基輔的知名地標「祖國母親」（Fatherland Mother）雕像，六日將盾牌上的前蘇聯國徽，換成烏克蘭國徽的金色三叉戟。這座巨型雕像約六十二公尺高，一九八一年五月落成，為烏克蘭二次世界大戰歷史博物館的一部分。烏克蘭政府從二○一六年開始，便計畫移除雕像盾牌上的蘇聯國徽，據稱國徽替換工程成本約七十五萬多美元，資金來自私人捐助。（法新社）

    烏克蘭首都基輔的知名地標「祖國母親」（Fatherland Mother）雕像，六日將盾牌上的前蘇聯國徽，換成烏克蘭國徽的金色三叉戟。這座巨型雕像約六十二公尺高，一九八一年五月落成，為烏克蘭二次世界大戰歷史博物館的一部分。烏克蘭政府從二○一六年開始，便計畫移除雕像盾牌上的蘇聯國徽，據稱國徽替換工程成本約七十五萬多美元，資金來自私人捐助。（法新社）

    2023/08/07 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯五日到六日之間攻防不斷，烏國方面有飛機引擎製造設施、輸血中心與穀倉被擊中，俄羅斯方面則是連接克里米亞半島和烏克蘭南部的瓊格爾橋（Chongar Bridge）遭到飛彈攻擊，第二大機場也因無人機入侵一度暫停航班起降，雙方互控對方是恐怖分子。

    烏克蘭空軍六日透過社群平台Telegram指稱，俄羅斯在數波夜襲中動用七十件武器，包括「口徑」（Caliber）巡弋飛彈、「見證者」（Shahed）無人機，以及「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈，其中四十枚巡弋飛彈有卅枚被成功攔截，所有無人機也被摧毀，但未提及是否擊落難以攔截的匕首飛彈。

    烏飛機引擎製造設施、輸血中心與穀倉被擊中

    同日，俄國國防部宣布，對烏西的赫梅利尼茨基州與瑞夫尼州的空軍基地發動夜襲，「所有目標皆命中」；烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭航太公司「馬達西奇」（Motor Sich）在赫梅利尼茨基附近一處設施遭俄國攻擊；馬達西奇公司生產飛機和直升機的發動機和其他零組件，是去年十一月被烏克蘭國防部接管的「戰略」公司之一。

    赫梅利尼茨基州（Khmelnytskyi）副州長狄由林（Sergiy Tyurin）則說，當地一座玉米廢料倉庫失火，一名員工受傷。

    稍早，烏東哈爾科夫地區五日晚間遭俄軍空襲，造成二死四傷，澤倫斯基指稱，庫皮揚斯克市區的一處輸血中心五日晚間遭俄國炸彈擊中，單就這宗戰爭罪行，便足以呈現俄國侵略的一切，他斥責俄軍是野獸與恐怖分子，將其擊敗是榮耀之舉。

    在烏克蘭對俄羅斯的攻擊方面，位於莫斯科西南方十五公里的俄國第二大機場伏努科夫國際機場，六日一早又因烏克蘭無人機干擾而暫停航班起降，為近一個月來莫斯科第四度遭烏國無人機攻擊。該無人機稍後遭俄軍擊落。此外，俄方指控烏克蘭對瓊格爾橋發動飛彈攻擊，一枚擊中目標，其他飛彈則遭到攔截。烏軍還對烏南赫爾松的俄佔港口城鎮格尼奇斯克（Genichesk）的一座橋梁發動攻擊，破壞當地天然氣管線。

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