烏俄激戰「戰爭正回到俄國」

俄羅斯七月卅一日以飛彈攻擊烏克蘭南部城市克利福洛，造成至少四人罹難，包括一名十歲女童與她的母親。圖為當地一棟九層樓住宅大樓在遇襲後冒出濃煙。（法新社）

2023/08/01 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在俄羅斯指控烏克蘭出動無人機襲擊莫斯科後，烏克蘭總統澤倫斯基七月卅日表示，烏國正逐漸變得強大、戰爭正回到俄國本土，令外界猜測後續可能有其他攻擊行動。烏俄兩軍目前在烏國東北部激烈交戰，烏方透露已在巴赫姆特附近奪回失土。此外，針對美國等國在烏國加入北大西洋公約組織（NATO）前提供安全保障，烏美近日將會商。

俄國莫斯科和克里米亞半島近月來數度遭到無人機攻擊，俄方皆將矛頭指向烏國。對此，澤倫斯基卅日強調，烏國愈來愈強大，戰爭正逐漸回到俄國領土，回到俄國具象徵性的中心地區和軍事基地，是難以迴避、自然且絕對公平的過程。

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烏國空軍發言人伊納特指出，自去年戰爭以來，俄國人始終認為戰爭離自己很遙遠，「無論俄國當局多想視而不見，或聲稱他們成功攔截，但確實有目標被擊中。」負責監督烏國無人機大軍採購計畫的數位轉型部部長費多羅夫表示，隨著反攻，無人機襲擊行動將會更多。

此外，烏俄兩軍卅日在烏國東北部激戰，烏軍堅守陣地，部分地區取得進展。澤倫斯基表示，卅日是前線「美好、強大的一天」，尤其烏軍在巴赫姆特附近奪回五月間被俄軍佔領的失土。烏國副防長馬里亞爾則強調，俄軍試圖將烏軍趕出東北部高地，「但被烏軍擋住」。

馬里亞爾還說，俄軍試圖奪回烏國控制的南部戰線，但烏軍已收復南部兩百平方公里土地，只是進度受俄軍陣地和地雷限制。

澤倫斯基故鄉遭轟炸

與此同時，俄軍七月卅一日上午對烏南克利福洛市中心發動兩次飛彈攻擊，一次摧毀一棟公寓大樓的幾層樓，另一次毀損一棟教育機構建築，已知至少四人喪命，另可能有八人被困瓦礫堆、至少四十三人受傷。在該市長大的澤倫斯基表示，這種恐怖攻擊不會嚇倒或打垮烏國。位於烏俄邊境的俄國布揚斯克州一間警察局，則在同日遭到烏國無人機襲擊，無人傷亡。

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