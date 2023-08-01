反制美日晶片制裁 中無人機9月禁出口

中國政府七月卅一日宣布，自九月起將對性能較高的無人機及其相關物項實施出口管制，未經許可不得出口，理由則是「維護國家安全和利益」。（美聯社檔案照）

2023/08/01 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美中就技術取得問題引發的緊張升級之際，中國七月卅一日突然宣布，九月一日起將對性能較高的無人機及其相關物項實施出口管制，理由是「維護國家安全和利益」。此為中國繼日前宣布八月一日起將對鎵、鍺出口管制之後，再禁止無人機出口，北京援引高階民用無人機轉為軍用的風險，外界仍臆測這是對美、日等國先前封鎖銷中先進晶片技術的反制。

中國商務部、海關總署、國家國防科工局、中央軍委裝備發展部卅一日聯合發布關於無人機出口管制的兩項公告，並由商務部官網以不具名發言人對外說明︰將分別對部分無人機專用發動機（引擎）、重要載荷、無線電通訊設備、民用反無人機系統等實施出口管制，對部分消費級無人機實施為期兩年的臨時出口管制，同時禁止其他未列入管制的所有民用無人機出口用於軍事目的。

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難以取得半導體關鍵零件和機器

公告也列出多項指標未經允許不准出口，如具一定精度的雷射測距定位零件、攜帶具有拋投功能的載荷或自帶拋投器、帶高光譜相機、可支援「非認證載荷」等；並指是依中國「出口管制法」、「對外貿易法」、「海關法」有關規定，「為維護國家安全和利益」，經國務院、中央軍委批准，進行出口管制。

華爾街日報報導，美國去年對中國祭出全面性科技出口管制措施、限制向中國銷售先進晶片，造成中國今年以來半導體進口大幅下滑，中國科技業界表示難以取得關鍵零件和機器，包括中國人工智慧（AI）伺服器製造大廠浪潮集團（Inspur）上市最大子公司都對投資人示警，難以取得驅動伺服器用的關鍵晶片，導致其上半年營收預期大減卅％。中國記憶體大廠長江存儲六月底也力促機器零件供應商，對其「合法購買」零件交貨。

制裁奏效 中國科技業困頓緊縮…

中國科技業受困信號顯示，九個月來，即使漏洞和規避辦法讓一些關鍵零件保持流動，但華府拒絕讓北京獲得最先進半導體及製造工具政策，已開始奏效。中國海關七月數據顯示，二○二三上半年半導體進口金額較去年同期大幅下滑廿二％，台積電、南韓三星、SK海力士等晶片巨頭的對中銷售都急降。

其他影響中國半導體進口急遽下滑的因素，還有中國經濟減緩、北京投資本土科技自主政策需要時間發展，及中國缺乏製造最先進晶片的能力等。先進晶片製造的關鍵元件、技術和機器供應鏈，掌握在美國和日本、荷蘭等國手中。

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