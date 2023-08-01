歐菲擴大海上合作 抗中威脅

歐盟執委會主席馮德萊恩（右前）七月卅一日訪問菲律賓，與菲國總統小馬可仕（左後）舉行會談。（美聯社）

2023/08/01 05:30

示警中國在台海展示軍事力量 影響全球

〔編譯孫宇青／綜合報導〕歐盟執委會主席馮德萊恩七月卅一日訪問菲律賓時表示，歐洲不會容忍對烏克蘭或印度─太平洋地區的侵略行徑，並重申歐盟承認荷蘭海牙常設仲裁法院（PCA）對南海主權的裁決、即中國的主權主張無效，歐盟願意與菲國加強海上安全合作。她又警告，中國在台海展示軍事力量，不僅影響該地區，也可能產生全球性影響。

海上安全合作 恢復自由貿易協定談判

馮德萊恩當天在馬拉坎南宮與菲國總統小馬可仕會面，討論貿易、海事安全和氣候變遷後共同召開記者會，宣布歐盟將恢復與菲國的自由貿易協定談判，該協定在前總統杜特蒂任內陷入停滯。馮德萊恩特別強調安全合作的必要性，並以俄羅斯入侵烏克蘭為例指出，獨裁領袖會將威脅付諸行動，這就是歐洲支持烏國打擊侵略者的原因，非法使用武力不可容忍，無論在烏國或印太地區都一樣，「歐洲的安全和印太的安全皆是如此」。

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對印太地區日益緊張局勢感到憂心

馮德萊恩不諱言，歐盟對印太地區日益緊張的局勢感到憂心，歐盟支持自由開放的印太地區，一個不受脅迫的印太對所有國家的和平、穩定、繁榮至關重要。她雖未點名中國，但強調歐盟承認海牙常設仲裁法院在二○一六年對南海主權做出的裁決，即中國以歷史為由宣告擁有大部分南海主權的主張是無效的。該裁決具有法律約束力，為和平解決爭端奠定基礎，但中國至今仍拒絕承認該裁決，指此為騙局而加以藐視，並警告美國等國不要干涉「亞洲爭端」。過去十年，中國已在南海七個主權爭議島礁設立軍事基地，並部署飛彈。

馮德萊恩表明，歐盟準備加強與菲國的安全合作，透過資訊共享、威脅評估，以及強化菲國海岸防衛隊，來促進區域海上安全。她隨後另在馬尼拉一場商業活動上表示，中國在台海、東海、南海展示軍事力量，不僅影響該地區，也可能產生全球性影響。

馮德萊恩訪菲 60年來首次高層級訪問

據了解，在歐盟與菲國前總統杜特蒂因掃蕩毒品的人權問題經歷一段「風雨飄搖的時期」後，馮德萊恩訪菲象徵雙邊關係改善，也是歐盟與菲國建立關係近六十年以來的首次高層級訪問。歐盟正評估是否向菲國提供特殊貿易優待，包括大幅削減商品關稅。小馬可仕也表示，歐盟與菲國的關係正邁入新時代，共同透過民主、永續、包容、繁榮、法治、和平、穩定及人權等價值，成為志同道合的夥伴。他的說法與前總統杜特蒂對歐盟帶有敵意的說法宛如天壤之別。

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