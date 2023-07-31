義國防長︰加入一帶一路 糟糕無益

（美聯社檔案照）

2023/07/31 05:30

法國又唱反調 稱經濟脫中是幻想

〔編譯孫宇青／綜合報導〕法國財政暨經濟部長勒麥爾（Bruno Le Maire）卅日在中國北京表示，西方國家與中國經濟脫鉤是「幻想」，言談中對法中經濟聯繫似滿懷期待。然而，歐盟和德國近期公布的經濟戰略，被認為實際上是與中國「脫鉤」進程的開端。義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）更表示，義國加入中國「一帶一路」倡議是「臨時且糟糕」的決定，對振興出口無益。

勒麥爾表示，法國希望進入中國市場的管道能夠改善，以及雙方貿易關係更加平衡，而非與中國脫鉤，「我們完全反對脫鉤，這是一種幻想。美、歐、中經濟之間不可能有任何形式的脫鉤」。至於西方改以「去風險」取代脫鉤，勒麥爾也稱這並不意味中國是風險，僅是西方不樂見在晶片等特定產品上過於仰賴外國。

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然而，香港「南華早報」指出，歐盟六月底提出的「歐洲經濟安全戰略」，以及德國七月中首度公布的「中國戰略」，都可能導致對中貿易關係的瓦解。兩國都試圖重新調整歐洲國家和企業與中國之間的貿易和投資方式，盼阻止中國軍方掌握頂尖技術，並減少對中國商品和礦產的依賴，避免這些事物被北京武器化。不過，歐盟和德國在執行上格外謹慎，以便爭取德國聯合政府，亦或是歐盟成員國全面支持，包括中國的死敵立陶宛和盟友匈牙利。

德歐對中「去風險」 脫鉤開端

儘管官員大多避免直接點名中國，但這兩項戰略實際上就是與中國脫鉤的開端。一位歐洲商業領袖表示，歐洲較少有人主張全面經濟脫鉤，而美國狂熱的對中政策也被大多數歐洲國家視為太過火。不過，美歐在對中國「去風險」上的方向是類似的，差別在於步伐和路線，「我們不稱之為脫鉤，這麼說太尖銳，但這就是對同一個進程的不同描述」。

瑞典國立中國中心分析師博曼（Viking Bohman）指出，儘管歐盟官員將「去風險」形容成「降低風險」，但這在商業通常就等同「終止業務關係」；換言之，歐盟執委會選用的詞彙，準確地表達出其一直試圖避免的情況，即「全面脫鉤」。上海復旦大學中歐關係研究中心副主任簡俊波也認為，選擇「去風險」而非「脫鉤」一詞，讓歐盟在支持脫鉤和支持接觸的兩派聲音中找到中間立場，但不論是歐盟或德國，在執行戰略上勢必面臨挑戰。

與此同時，中國計畫今年為「一帶一路」倡議舉辦盛大活動，但法、德、義、希臘、捷克等國大多表示不會派員參與，其中義、希、捷都有加入「一帶一路」，義大利更是唯一加入的七大工業國集團（G7）成員國。分析指出，這反映出歐洲與中國關係正在惡化，尤其俄國總統普廷將出席，更讓歐洲領袖有意與習近平和普廷保持距離。

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