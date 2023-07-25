在野大黨遭DQ╱柬埔寨大選執政黨完勝 美將祭制裁

柬埔寨總理韓森長子韓馬內畢業於美國西點軍校，並擁有紐約大學碩士學位和英國布里斯托大學博士學位，現任柬埔寨王家軍副總司令兼陸軍司令，被視為總理接班人。（法新社）

2023/07/25 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕柬埔寨廿三日大選在禁止主要反對派參選的情況下，執政的柬埔寨人民黨當天在計票結果出爐前已宣布贏得壓倒性勝利，但包括美國在內的世界各國抨擊這次大選「既不自由也不公平」，美國將對柬埔寨祭出簽證禁令並暫停經濟援助。

今年五月，執政黨主要競爭對手「燭光黨」被指提交的參選文件不符合規定，被取消參選資格，選舉結果毫無懸念。鐵腕統治卅八年的強人總理韓森廿三日晚間聲稱，非官方計票結果顯示，柬埔寨人民黨在一二五席中贏得一二○席，保皇派的奉辛比克黨（Funcinpec）贏得五席。

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全國選舉委員會表示，八十四．六％的合格選民已經投票。柬埔寨人民黨發言人告訴美聯社，他相信該黨得票率在七十八％至八十％之間。柬埔寨人民黨發言人蘇艾山（Sok Eysan）說︰「我們不僅贏得選舉，還是以壓倒性優勢贏得勝利，我們別無選擇，只能滿心愉悅地，繼續為人民服務。」

七十歲的韓森曾多次暗示將卸任總理，並在二○二一年提出讓長子韓馬內接班的想法。在此次大選前，韓森接受中國媒體訪問時聲稱︰「三、四週內，韓馬內可能成為總理，關鍵在於他有沒有辦法勝任。」

四十五歲的韓馬內曾經留學美國，是西點軍校畢業生，並擁有紐約大學碩士學位和英國布里斯托大學博士學位，現任柬埔寨王家軍副總司令兼陸軍司令，也在大選中競選國會議員。韓馬內在多個社群平台上發布勝選消息，歡呼執政黨大勝，並強調「柬埔寨人民已透過投票明確表達意願，絕大多數人支持柬埔寨人民黨」。

韓森可能傳位給長子韓馬內 NGO︰讓柬埔寨貌似北韓

非政府組織「人權觀察」亞洲區副主任羅伯森（Phil Robertson）表示，韓森將權力世襲給兒子，「是在柬埔寨人民背後再捅一刀」。他指出，韓森的違法行徑「讓柬埔寨看起來像北韓，而不是真正的民主國家」。

美國政府以這場選戰傷害民主為由，除將暫停與柬埔寨有關的援助計畫，也將對柬埔寨若干個別人士祭出簽證禁令。國務院發言人米勒指出，柬埔寨當局選前「透過一些方式威脅和騷擾政壇反對派、媒體、公民社會，違背柬埔寨的憲法及國際義務」，韓森領導的柬埔寨人民黨幾無對手，這場選舉「既不自由也不公平」，華府對此「感到憂心」。

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