黑龍江體育館屋頂塌11死 公安阻認屍

中國黑龍江省齊齊哈爾市一所中學的體育館，23日發生樓頂坍塌事故，造成至少11人喪生，許多受害者據信是該校女子排球隊員。（美聯社）

2023/07/25 05:30

中學女排隊員罹難 家人怒罵官員冷血、不把人命當回事

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國黑龍江省齊齊哈爾市一所中學的體育館，廿三日發生樓頂坍塌事故，造成至少十一人喪生，其中許多受害者據信是該校女子排球隊員。網路流傳疑似公安阻擋家長認屍影片，引起網友熱議，有罹難者家屬痛批，孩子送醫後的四到六小時內，沒有人與家屬溝通說明，而警察到醫院則是為了維穩。

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綜合中國和香港媒體報導，齊齊哈爾市第三十四中學這起事故發生在廿三日下午近三點，屋頂坍塌當時有十九人在體育館，其中四人及時逃出，其餘十五人被困。救援人員陸續救出受困者。截至廿四日上午十點，最後一名受困學生被找到，但已無生命跡象，導致這起事故共造成十一人喪命。

據了解，這座體育館面積約一千兩百平方公尺，牆體為網架結構，頂棚是混凝土板，現場救援照片顯示，體育館整個屋頂坍塌。發生坍塌時，該校女排隊正在體育館內訓練。據悉，該隊甫獲得省級學生運動會女排亞軍。

保溫隔音材料違規堆置屋頂 導致坍塌

現場初步調查顯示，毗鄰體育館的綜合教學大樓施工過程中，施工單位違規將用於建築的保溫隔音材料「珍珠岩」堆置在體育館屋頂，在持續降雨的情況下，珍珠岩吸水並增加重量，導致屋頂難以負荷而坍塌。新華社稱，調查正在進行中，該建築公司負責人已被警方拘留。

事發後，在社群媒體上廣傳的影片顯示，罹難者家屬收到悲訊趕到醫院，想要認屍竟然被院方阻擋，家屬也沒被告知任何傷者手術情況。一名父親大聲斥責公安和政府官員，悲慟情緒也感染其他家長，齊聲怒罵官員冷血無作為，「醫院在幹甚麼？政府在幹甚麼？」

路透報導，一名憤怒的父親表示，政府派警察監視父母，但沒有派任何人向他們說明孩子的最新情況，「沒人溝通，警察來是執勤的，防止有人鬧事。」還有一位媽媽質疑孩子死亡消息被隱瞞︰「八點鐘告訴我們在搶救，現在寫著五點（孩子）就沒了！」更有家屬痛批當地政府不把人命當回事︰「就死幾個人哪算大事，齊齊哈爾這都不算大事了。」

作家︰關鍵時刻名單消失 變一串數字

中國專欄作家連清川以「齊齊哈爾遇難孩子們的名字，誰來告訴我們」為題撰文指出，事故發生後仍不知道這些孩子的名字，只能從報導中得知她們是排球隊員，準備到湖北去比賽，「一個排球隊的集訓，學校、年紀、班級，各個層面的人，手上都會有完整的名單。這是我們中國各種行政機構都要遵循的一個最基本的把控︰每個人的動向，都有極其精確的把握。然而，總是在最關鍵的時刻，這些名單就會神奇地消失，從而演變成一串數字。」

中共鷹派黨媒「環球時報」前總編輯胡錫進也說，這起事故一開始的訊息通報就有缺失，不少地方在通報事故資訊時喜歡強調第一時間領導赴現場指揮、救援工作如何努力等訊息，希望淡化人員損失數字，但這麼做只會適得其反。

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