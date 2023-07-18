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    蘇利文︰中國管制鎵鍺出口 反加強各國供應鏈脫中決心

    美國國家安全顧問蘇利文指出，中國管制鎵、鍺兩種關鍵金屬及延伸產品出口，將是弄巧成拙，只會加強其他國家擺脫對中國供應鏈依賴的決心。（歐新社檔案照）

    美國國家安全顧問蘇利文指出，中國管制鎵、鍺兩種關鍵金屬及延伸產品出口，將是弄巧成拙，只會加強其他國家擺脫對中國供應鏈依賴的決心。（歐新社檔案照）

    2023/07/18 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國將從八月一日起對鎵、鍺兩種關鍵金屬及延伸產品實施出口管制，被視為對美國限制半導體技術輸出的反制。美國國家安全顧問蘇利文十六日表示，中國此舉是弄巧成拙，只會加強其他國家擺脫對中國供應鏈依賴的決心。

    彭博報導，蘇利文在哥倫比亞廣播公司（CBS）的訪談中表示，他認為中國限制鎵、鍺出口，是適得其反，「這只會增強許多國家去風險化的決心」，刺激各國尋求其他減少對中國依賴、增強自身供應鏈韌性的方法，不僅是針對鎵、鍺，也包括其他涉及半導體和電信科技的關鍵礦物。

    美考量國安 設「護欄」保護技術

    蘇利文強調，美國不是想與中國「脫鉤」，而是考慮到國家安全，對中國實施部分出口限制，並設置「護欄」保護相關技術，「這是我們要繼續做的事，中國當然也必須做出自己的決定」。

    鎵和鍺都是銀白色金屬，廣泛運用在製造半導體、通訊設備與太陽能電池板，二○二一年美國使用的鎵跟鍺，半數以上都是從中國進口，中國的產量高居全球八成和六成。

    鎵是美國先進防禦系統和軍事供應鏈的重要材料，也是美國軍用雷達技術的重要組成部分，「伯克級」驅逐艦的新一代神盾雷達AN/SPY-6，更首度運用氮化鎵（GaN）技術。不過，香港南華早報十七日引述學者看法指出，隨著市場調整，會出現暫時的摩擦或成本略有增加，但隨著美國找到替代來源，中國管制出口的干擾效果有限。

    美學者︰市場上有替代供應商

    美國印第安納州聖母大學的稀土專家戈爾茨（Eugene Gholz）指出，北京的部分目標是透過對抗晶片出口管制來擾亂美國國防供應鏈，並將華府「對脆弱性的恐懼」，視為新增其對美國影響力的機會。儘管中國的出口管制將導致全球鎵貿易的轉變，但隨著華府尋找替代來源，中國在國防供應鏈中的巨大影響力將受到限制，中國的出口管制可能涉及一些貿易模式轉變，但不太可能限制鎵的供應，因為整個市場上都有替代供應商。

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