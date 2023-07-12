「中國代理人」美智庫所長棄保潛逃

華府智庫「全球安全分析研究所」共同所長魯夫特，被控涉嫌擔任中國代理人，非法斡旋中國與多國的武器和伊朗石油交易，並試圖影響前總統川普政府政策。（取自網路）

2023/07/12 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國曼哈頓聯邦檢察官十日對華府智庫「全球安全分析研究所」（IAGS）共同所長魯夫特（Gal Luft）提出控訴，指控他涉嫌擔任「中國代理人」，非法斡旋中國與多國的武器和伊朗石油交易，並試圖影響前總統川普政府政策。然而，魯夫特聲稱自己是因檢舉美國總統拜登家族收受中國企業金錢，才遭到政治迫害，目前棄保潛逃中。

涉替中國招攬顧問 撰文幫北京說話

五十七歲的魯夫特擁有美國和以色列雙重國籍，被控於二○一六年在未依法註冊為外國代理人的情況下，替中國招攬一名準總統川普的顧問，支付對方酬勞，唆使對方支持對中國有利的政策，並撰寫相關評論發表於中國媒體。不僅如此，魯夫特也違反美國「武器出口管制法」，在未持有許可證的情況下促成中國企業向利比亞、阿拉伯聯合大公國和肯亞等國出售炸彈、榴彈發射器等武器，並安排伊朗官員與中國能源公司開會討論伊朗石油交易，違反美國對伊朗制裁。

請繼續往下閱讀...

聯邦檢察官威廉斯表示，魯夫特參與多項嚴重的犯罪計畫，並多次向執法機關撒謊。魯夫特一共被控八項罪名，其中最高可判廿年徒刑。二月間，魯夫特因被美指控在賽普勒斯被捕，在等待引渡期間獲得保釋卻棄保潛逃。美國司法部已請求知情者通報其下落。

魯夫特任職的IAGS智庫專注於研究全球能源、安全和經濟趨勢。「德國之聲」查核後發現，IAGS與中國社會科學院等機構合作密切，網站上有許多與中國能源相關團體合辦研討會、論壇的照片，以及魯夫特接受中國中央電視台採訪的影像。

稱檢舉拜登家族收賄 遭迫害封口

不過，魯夫特日前在「紐約郵報」發布影片表示，他曾在一九年向司法部和聯邦調查局（FBI）提供拜登家族與中國華信能源（CEFC）進行金融交易的證據，並曾在推特發文反駁美國政府稱其為「軍火商」的指控，稱自己是因「美國出於政治動機的引渡請求」而在賽普勒斯被捕，美方是為了阻止他針對拜登及其家族成員「涉嫌收受中國情報人員金錢」一事，出席共和黨主導的眾議院監督委員會聽證會，棄保是因不相信能獲得公正審判。

共和黨人五月間也曾指責拜登家族利用與中國和羅馬尼亞公司的交易，獲取超過一千萬美元利益，但並未提供證據。他們也認為，拜登之子杭特利用父親在歐巴馬政府副總統任內的影響力，在多國從事不法交易。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法