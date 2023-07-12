瑞典確定入北約 有助震懾普習

土耳其總統艾多根（左）、北約秘書長史托騰柏格（中）和瑞典總理克里斯特森（右），十日在立陶宛首都維爾紐斯舉行會談前握手。（法新社）

2023/07/12 05:30

土耳其點頭 匈牙利跟進

〔編譯陳成良／綜合報導〕北約組織峰會在立陶宛首都維爾紐斯召開前夕，關鍵的瑞典入會案十日傳出重大突破，土耳其、瑞典和北約三方領袖會談後，宣布土耳其同意盡速批准瑞典加入北約，成為第卅二個成員國。美國國會議員指出，土耳其大逆轉同意支持瑞典加入，能同時震懾中俄兩國領導人。

北約秘書長史托騰柏格在維爾紐斯與土耳其總統艾多根和瑞典總理克里斯特森舉行三方會談後，宣布土耳其已經同意推進程序，他說，「完成瑞典加入北約的程序是歷史性一步，這將在關鍵時刻有助北約全體的安全，這會讓我們更強大、更安全。」

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瑞典恢復對土武器出口

史托騰柏格表示，土耳其和瑞典已經解決了「土耳其的合理安全關切」，為此瑞典修改了憲法和法律，擴大了針對庫德工人黨（PKK）的反恐行動，並恢復了對土耳其的武器出口。

瑞典總理克里斯特森對記者說：「這對瑞典來說是美好的一天。」這項聯合聲明代表著瑞典在成為北約成員國身分邁出了「非常大的一步」。

土耳其和瑞典就在會後聲明中表示，雙方將在反恐協調方面密切合作，並將加強雙邊貿易關係。瑞典也將積極支持重啟土耳其加入歐盟進程。

瑞典的入盟申請仍須得到土耳其國會批准，艾多根已同意推動促成；匈牙利也尚未批准瑞典的申請，但總理奧班已表示將追隨艾多根腳步，該國外長西亞爾托十一日表示，批准瑞典的申請現在只是技術問題。

土國F-16美軍購案有望

美國和德國都歡迎艾多根的決定，美國總統拜登表示，會與土耳其合作，加強歐洲和大西洋地區的防禦和威懾力量。值得注意的是，土國先前尋求向美國購買價值兩百億美元的F-16戰機與相關軍備，遭到美國國會反對；但在土耳其同意瑞典加入北約後，美國白宮國家安全顧問蘇利文同日表示，總統將與國會協商，推進交付F-16戰機給土耳其的進度。他強調，拜登對於交付戰機給土國「明確表示支持」。

北約不會在領土上讓步

針對瑞典有望加入北約，美國參議院外交委員會的首席共和黨議員里契也表示歡迎，並強調在全球各地獨裁者持續挑戰界線之際，北約比以往來得更加重要，北約壯大後不僅能嚇阻俄羅斯總統普廷，也能嚇阻中國國家主席習近平，對於希望能奪下台灣的習近平來說，他也在密切關注北約將如何應對俄烏情勢。里契強調，北約不能也不會在領土上做出任何讓步，且會與尋求自身自由與主權道路的盟友堅定站在一起。

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