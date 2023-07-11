法國唱反調 不想激怒中國╱是否設東京辦公室 北約延後決定

（美聯社）

2023/07/11 05:30

北約拚年底前拍板定案

〔編譯孫宇青／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）十一、十二日在立陶宛召開峰會前夕，傳出北約在日本東京設立亞洲第一個聯絡辦公室的計畫，將延後至年底前再決定，主因是法國方面擔心與中國的關係，卅一個成員國難以在此次會議期間達成共識，北約將努力在秋季或年底前拍板定案。

「日經亞洲」獲悉，北約最初計畫將設立東京辦公室事宜，載入此次立陶宛峰會上通過的文件，但法國不想激怒中國，對此表示反對，致使該決定不太可能在峰會上直接獲得卅一個成員國一致同意。一名參與談判的外交人士透露，法國總統馬克宏對於在沒有巴黎參與的情況下設立東京辦公室尤其不悅，「眾所皆知，這位法國領袖主張在安全和經濟領域『戰略自主』。」中國也反對北約設立東京辦公室，可能正在加強與法國和其他成員國接觸。

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據了解，北約設東京辦公室是由秘書長史托騰柏格提出，藉此深化與亞太地區民主國家的防衛合作。他和美國總統拜登等北約領袖皆認為，對抗中國對北約的安全至關重要，因為中國被認為透過與俄羅斯的關係來加強自身軍事力量，在網路戰和資訊戰等新安全領域，中國可能對美國、歐洲安全構成威脅。因此，北約積極推動與日韓加強合作，日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅都受邀出席峰會。

接近談判的消息人士透露，東京辦公室是「優先等級較低」的議程，因此相關協調工作往後推移，但法國和其他成員國同樣重視亞太地區。一名東歐成員國國防部長總結道，北約在亞洲的存在至關重要，「日本是（辦公室）地點的唯一候選國」。

美國總統拜登九日展開歐洲訪問行程，十日抵達首站英國會見首相蘇納克，彰顯美英關係「堅若磐石」。拜登也前往溫莎城堡會見英王查爾斯三世，討論氣候倡議等議題。同日晚間，拜登轉赴立陶宛首都維爾紐斯，參加為期兩天的北約峰會。

艾多根︰土國入歐盟 瑞典就進北約

與此同時，拜登也與土耳其總統艾多根通電話，表示希望看到瑞典「儘快」加入北約；艾多根則告訴拜登，瑞典當局已朝正確方向邁進、亦即推出「反恐法」，但「庫德工人黨」（PKK）支持者仍在瑞典舉行示威活動。艾多根隨後又說，若歐洲為土耳其加入歐盟「敞開大門」，土國可能會同意瑞典加入北約。拜登和艾多根同意在北約峰會期間，繼續討論相關議題。

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