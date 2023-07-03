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    小檔案》美國近期強化管制先進晶片技術輸中

    中國間諜氣球（美聯社檔案照）

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    2023/07/03 05:30

    2023.06.30

    美國攜手盟友圍堵中國取得先進半導體製造設備，荷蘭政府訂於9月1日起管制先進半導體設備出口，艾司摩爾2大微影設備輸中受限

    2023.06.29

    美國擬於7月下旬公布新規，將要求設備出口給6家中企時須先獲得許可，包括中國最大晶片製造商中芯國際

    2023.06.27

    拜登政府最快7月公布新的人工智慧（AI）晶片出口管制措施，防止中國將AI用於強化其軍事和安全機構、操縱武器、發動網戰、追蹤異議人士和少數民族等，對美國國安構成威脅

    2022.12.15

    美國商務部將36家中國企業納入黑名單，包括長江存儲、寒武紀科技等晶片商，防止北京取得和藉助AI等先進科技，從事軍事現代化和侵犯人權

    2022.10.07

    美國商務部公布最新出口管制措施，美企須取得許可才能對中國出口高階晶片及相關製造設備，以美國技術在外國製造者同受規範，為1990年代以來最大政策轉向，中國先進武器發展恐受阻

    2022.08.31

    華府要求兩大美國晶片商輝達與超微停止向中國出口多種用於AI系統的高階運算晶片，以防用於或轉用於中國「軍事最終用途」或「軍事最終用戶」

    資料來源：綜合外電

    製表：編譯楊芙宜

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    2023/07/03 05:30

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