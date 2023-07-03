自由日日shoot》共軍竊美技術對付美國 美議員︰終結美中科技協議

由於中國竊取及濫用技術，美國議員施壓國務院讓延續逾四十年、即將在八月底到期的「美中科技協議」作廢。（美聯社檔案照）

2023/07/03 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國和中國一九七九年簽署的「科技協議」（STA）迄今已逾四十年，但在美中競爭白熱化、美國技術遭中國濫用的背景下，美方醞釀今年八月底到期後「喊卡」。國會共和黨人近日致函國務院，直指北京利用該協議來推進自身軍事目標，並反過來對付美國，要求拜登政府不予續簽。一旦合作告終，美中科技貿易首當其衝。

美中科技協議在兩國建交當年簽署，此後約每五年更新一次，促成雙方從大氣、農業到物理和化學基礎研究等領域的合作，現階段協議預計八月廿七日到期。中國英文官煤「中國日報」六月卅日發表社論指出，兩國在協議架構下相繼簽署逾卅個協議或議定書，涉及衛生健康、氣候變遷、生態保護和核安全等領域。

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然而，美國四十多年來向中國釋出的部分技術和資金，卻被中方竊取及濫用，並反過來對美國國家利益和公民安全構成威脅。因此，聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格和另九名共和黨議員，六月廿七日致函國務卿布林肯，主張鑑於中國不斷增強的軍事實力，以及美國科學和商業成果不斷被中方竊取等因素，美中科技協議應該廢除。

信中提到，美國農業部與中國實體的十多項合作計畫令人擔憂，因為這些計畫涵蓋的部分技術具有「明確的軍民兩用技術」，包括分析衛星和無人機影像，以進行灌溉管理的技術。議員指出，中國利用學術研究人員、產業間諜、強制技術轉讓和其他策略來獲取關鍵技術的優勢，進而推動人民解放軍的現代化，「美國必須停止加速自己的毀滅，讓STA過期是好的開始」。

中國間諜氣球 也使用大量美國設備

此外，美中氣象單位在「儀器氣球」方面的合作，也導致中國「間諜氣球」入侵美領空的事件。根據聯邦調查局（FBI）六月廿九日公開的初步分析，中國間諜氣球上滿是可從商業管道獲取的美國設備，加上更專業的中國感應器和其他設備，即可蒐集照片、影片和其他資訊回傳中國。FBI表示，這些發現顯示，該氣球的目的不是北京所稱的天氣監測，而是進行間諜活動。

支持續簽的美方支持者則主張，若無該協議，美方將失去掌握中國技術進步幅度的機會。儘管如此，許多分析家仍強調，必須從根本上調整協議內容，在美中戰略競爭加劇之際，保護美國創新成果。

中國官員一直希望展延協議，去年就曾與美方洽談討論續簽，但華府一直對該協議進行審查。據了解，中國正尋求加快實現農業技術的自力更生，包括種子育苗技術，美方已擴大打擊相關產業間諜活動。

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