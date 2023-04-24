安倍地盤眾議員補選 嫡系雙雙告捷

山口二區由前防衛大臣岸信夫之子岸信千當選。（取自產經新聞推特）

2023/04/24 05:30

岸信夫之子 岸信千世當選

〔駐日特派員林翠儀／東京廿三日報導〕日本廿三日舉行第二階段地方選舉及五席眾、參議員補選的投開票，目前已知山口縣兩個選區的補選由自民黨候選人告捷。山口二區由前防衛大臣岸信夫之子岸信千世擊敗前法務大臣平岡秀夫，山口四區則由新人吉田真次在安倍晉三遺孀昭惠夫人力挺下，幾乎是一開票就宣布當選。

這次眾參議員補選包括山口二區及四區、千葉五區、和歌山一區的眾議員，及大分選區的參議員共五席，被視為是岸田文雄內閣的期中小考，選舉結果將左右未來政局的發展。

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四席眾議員和一席參議員補選，結果自民黨總共拿下了包括山口縣兩席眾議員、千葉縣一席眾議員及大分縣一席參議員席次，和歌山縣眾議員則由日本維新會拿下，這是維新會首次成功將版圖擴展到和歌山縣。岸田內閣交出四勝一敗的成績比原本預期的三勝二敗還佳，而且最大在野黨立憲民主黨掛蛋慘敗，岸田若想於五月七大工業國峰會後提早解散國會，應會更具信心。

安倍遺孀力挺 吉田真次大勝

其中被稱為「保守王國」的山口縣兩個選區最受矚目，其中四區為已故首相安倍晉三的地盤，安倍遇刺身亡後，地方後援會原本力邀昭惠夫人出馬，但被婉拒，後來轉而推薦現年卅八歲的下關市議員吉田真次出馬。吉田的伯母為安倍派的町議員，在擔任伯母秘書時即被安倍派相中，廿六歲時成功當選下關縣議員，這次轉戰眾議員接棒安倍地盤，昭惠夫人出面力挺，以壓倒性的高票，將吉田送進眾院。

山口二區眾議員岸信夫因健康不佳請辭，由長子岸信千世出馬接棒。岸信千世原為電視台記者，離職後擔任父親的秘書累積政治經驗，儘管年僅卅一歲，但曾祖父岸信介、曾叔公佐藤榮作及伯父安倍晉三均曾擔任首相，可說是擁有顯赫政治家世的「政四代」。

岸信千世的對手為前法相平岡秀夫，平岡為前民主黨老將，曾連任五次眾議員，二○一二年尋求連任時遭岸信夫擊敗，這次以無黨藉身分試圖捲土重來。立憲民主黨代表泉健太和前首相鳩山由紀夫均出面助選，岸信千世則有伯母昭惠夫人、安倍派新盟主萩生田光一力挺，首相岸田文雄和外務大臣林芳正也來站台助選，成功守住岸家地盤。

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